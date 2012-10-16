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M. Ali Erbil: Kumarda Kıbrıslı bir karı kazandım

Erbil söylediği sözler nedeniyle izleyicilerinden büyük tepki aldı

16 Ekim 2012 18:42

Mehmet Ali Erbil, oynadığı dizinin repliğini Kıbrıs'ta sahneye taşıyınca hayranlarından tepki aldı.

Rocks Otel oldukça ilginç bir o kadar da renkli bir geceye ev sahipliği yaptı. Muhteşem havai fişenk gösterileri ile başlayan gecede ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil esprileri ile gecede sahne alırken ardından Zeki Triko'nun defilesi düzenlendi. Son olarak ise sanatçı Sinan Akçıl sahne aldı.

Yaptığı esprilerle konukları kahkaha krizine sokan Mehmet Ali Erbil, oynadığı diznin repliğini Kıbrıs'ta sahneye taşıyarak "Kumarda Kıbrıslı bir karı kazandım. Kıbrıslı bir karım var. Onu aldım haremime koydum" diyence esprinin dozunu kaçırdı, Kıbrıslıların tepkisiyle karşılaştı. Ünlü şovmenin bu espirisi Kıbrıslı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Haberdar Magazin Ekibi'nin tanık olduğu bu espiri ünlü şovmenin başına büyük bir dert açacağa benziyor.

 

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