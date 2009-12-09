M. Ali benim için bitti

Geçtiğimiz pazar günü “İbo Show”da Seda Sayan’ı konuk eden İbrahim Tatlıses, canlı yayında Sayan ile uzun süredir küs olduğu Mehmet Ali Erbil’i barıştırmayı planlıyordu.
Tatlıses, yayın boyunca Erbil’e ekrandan çağrıda bulundu ancak ünlü şovmen ne stüdyoya geldi ne de yayına telefonla bağlandı. Erbil’in sessiz kalması üzerine, Sayan aradaki ipleri tamamen kopardığını açıkladı. Önceki gün “Yüz Yüze” programında Kenan Erçetingöz’ün sorularını yanıtlayan Sayan, “Mehmet Ali bundan sonra karşıma çıkamaz. Bizim için bir şey yapmaya çalışan arkadaşımızı kırdıysa, onu bir daha asla tanımam. Eğer söz verdiyse ve gelmediyse, artık bende kredisi yoktur. Bundan sonra benim adımı ağzına almasın. Programında da bana gel gel yapmasın” diye konuştu.O otomobili geri verdi
Seda Sayan, Sinan Engin’den olan oğlu Oğulcan’a aldığı 400 bin TL’lik otomobil hakkındaki soruları da yanıtladı. Sayan, “Oğlumla hep az zaman geçirdiğimi düşündüm. Bu beni çok üzdü. Belki de bu nedenle oğluma sefası olsun diyerek güzel bir hediye almak istedim. Bunun görgüsüzlükle alakası yok” dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Oğulcan ise “Bu araba konusu nedeniyle annemi çok üzdüler, ben de o arabayı geri verdim. Ben şımarık bir çocuk değilim, o araba annemin hediyesiydi” diye konuştu.