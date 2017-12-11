LZ: Trump Ortadoğu'da otorite boşluğu yarattı

Nürnberger Nachrichten gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesine şu satırları ayırmış:

"Nihayetinde İsrail ve işgal altındaki topraklarda olup bitenler Trump'ın umurunda değil. Kendisine yüklü bağış yapan İsrail yanlılarıyla kökten dinci Evanjelistleri hoş tutmak onun için daha önemli. Sembolik Kudüs kararı için yeni bir intifadayı ve ölümleri göze alabiliyor. Ya Netanyahu? Binlerce öfkeli İsrailli yolsuzlukla suçlanan Netanyahu'yu istifaya çağırmak için Tel Aviv'de sokaklara döküldü. Bu bakımdan Ortadoğu'da tansiyonun aniden yükselmesi onun da işine gelir.”

Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesi Trump'ın İsrail politikasına dürüstlüğün kurban edildiği görüşünde:

"Şu günlerde kriz bölgesinin oyun kağıtları yeniden karıştırılıyor. Beyaz Saray'ın patronu İsrail lehine aldığı tek taraflı kararla ABD'nin arabuluculuk rolüne gölge düşürdüğü gibi Arap dünyasındaki ılımlı güçleri de zor durumda bıraktı. Avrupa bundan tam yüz yıl önce dürüst bir arabulucu çıkmamasının bedelini ağır ödemişti. Günümüzde tecrübeli diplomatlara her zamankinden fazla ihtiyaç var.”

Rheinpfalz gazetesi Ortadoğu'daki ABD–İsrail ittifakının güçlünün hukukuna dayandığını yazıyor:

"Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uyuşmalarının temelinde ikisinin de ‘Hak kuvvettir' ilkesini benimsemesi yatıyor. Çoğu zaman da istediklerini yaptırıyorlar. Oysa kalıcı ve istikrarlı çözüme böyle ulaşılamaz. İsrail, Filistin ile kuracağı konfederasyonunun itici gücü olabilir, bütün Ortadoğu'nun çehresi değişebilirdi. Netanyahu zaman zaman bunu dillendiriyor ama şimdilik uzlaşma sinyalleri yerine nefretin arttığına tanık oluyoruz.”

Landeszeitung gazetesi ‘Trump ve Ortadoğu' başlıklı yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Hayır, henüz gök kubbe başımıza yıkılmış değil. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in küçümseyici sözleri ileride Amerikalı diplomatların ayağına bağ olabilir. Washington'ın, ‘sokağın öfkesi zamanla diner' hesabı tutsa bile ABD bölgedeki ağırlığını kaybedecektir. Kudüs kararı Trump'a sadece ülkesinde yarar sağlayabilir. Kopan kıyamet dikkatlerin Rusya ilişkileri soruşturmasından dış politikaya kaymasına yarar ve Başkan'ın Evanjelist sponsorlarını sevindirir. Trump Ortadoğu'da otorite boşluğu yarattı. Vladimir Putin ve Şi Cinping gibi strateji uzmanları bu boşluğu doldurmayı bileceklerdir. Trump sadece ABD'nin dünya liderliğini elinden kaçırmasını hızlandırıyor, o kadar.”

AG,CÖ

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