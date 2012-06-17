T24 LogoT24 Logo
Yaşam

LYS'ye yetişmeye çalışan baba-oğul trafik kazası geçirdi

İstanbul Maltepe’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

17 Haziran 2012 17:18

İstanbul Maltepe'de meydana gelen kazada, oğlunu LYS'ye götüren Kenan Çimen ile arkadaşı Saim Bilen hayatını kaybetti.
 
İstanbul Maltepe’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazada, oğlunu Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) götüren Kenan Çimen ile arkadaşı Saim Bilen hayatını kaybetti. Sınava giden Recep Çimen ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 karayolu Maltepe Köpürüsü altında meydana geldi. 34 R 0524 Plakalı otomobille Kadıköy istikametine seyir halinde olan Saim Bilen, Maltepe köprüsüne geldiğinde otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı ardından da büyük bir gürültüyle köprünün ayağına çarptı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada otomobil içinde bulunan sürücü Saim Bilen (50), Kenan Çimen (42) ve oğlu Recep Çimen (19) ağır yaralandı. Yaralılardan Saim Bilen ve Kenan Çimen Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Recep Çimen de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saim Bilen ve Kenan Çimen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Recep Çimen ise hastanede tedavi altına alındı.


LYS'ye gidiyordu


Feci kazada ağır yaralanan Recep Çimen’in sabah yapılan LYS'ye gittiği öğrenildi. Kazada ölen Saim Bilen’in, Çimen ailesinin komşusu olduğu ve Kenan Çimen ile oğlunu sınav yapılacak okula götürdüğü belirtildi. Kazanın görgü tanıkları ise, "Otomobil Kadıköy istikametine giden başka bir aracı sollamak isterken kontrolü kaybedip önce kaldırıma sonra da köprünün duvarına çarptı. İçinde üç kişi vardı galiba sınava gidiyorlarmış" diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

lyskazatrafikaraba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24