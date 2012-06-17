LYS'ye yetişmeye çalışan baba-oğul trafik kazası geçirdi

İstanbul Maltepe'de meydana gelen kazada, oğlunu LYS'ye götüren Kenan Çimen ile arkadaşı Saim Bilen hayatını kaybetti.



İstanbul Maltepe’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazada, oğlunu Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) götüren Kenan Çimen ile arkadaşı Saim Bilen hayatını kaybetti. Sınava giden Recep Çimen ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 karayolu Maltepe Köpürüsü altında meydana geldi. 34 R 0524 Plakalı otomobille Kadıköy istikametine seyir halinde olan Saim Bilen, Maltepe köprüsüne geldiğinde otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı ardından da büyük bir gürültüyle köprünün ayağına çarptı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada otomobil içinde bulunan sürücü Saim Bilen (50), Kenan Çimen (42) ve oğlu Recep Çimen (19) ağır yaralandı. Yaralılardan Saim Bilen ve Kenan Çimen Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Recep Çimen de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saim Bilen ve Kenan Çimen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Recep Çimen ise hastanede tedavi altına alındı.



LYS'ye gidiyordu



Feci kazada ağır yaralanan Recep Çimen’in sabah yapılan LYS'ye gittiği öğrenildi. Kazada ölen Saim Bilen’in, Çimen ailesinin komşusu olduğu ve Kenan Çimen ile oğlunu sınav yapılacak okula götürdüğü belirtildi. Kazanın görgü tanıkları ise, "Otomobil Kadıköy istikametine giden başka bir aracı sollamak isterken kontrolü kaybedip önce kaldırıma sonra da köprünün duvarına çarptı. İçinde üç kişi vardı galiba sınava gidiyorlarmış" diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.