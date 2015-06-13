LYS'ye girecek öğrencilere son tavsiyeler

Yarın yüzbinlerce öğrenci Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girecek. Uzun süredir büyük bir itinayla ve çalışma temposu içinde hazırlanan öğrencilerde, sınavın kapıya dayanmasıyla birlikte stres de başgöstermeye başladı. Sınav öncesi ve sınav esnasında bu stresi en düşük seviyeye indirmek ve bu süreci de başarıyla bitirmek de öğrencilerin elinde.

Evrensel gazetesi, bu süreçte öğrencilerin neler yapması, nasıl davranması gerektiğini derledi. İşte o ipuçları:

* Sınava gireceğiniz okula giderek sınava gireceğiniz sınıf ve sırayı görün.

* Kendinizi mutlu edecek şeyler yapın.

* Açık alanlarda küçük yürüyüşler yaparak bedeninizi ve beyninizi rahatlatın.

* Beslenmenize ve uykunuza özen gösterin.

* Aşırı yoğun çalışma temposunu bırakın, birkaç deneme çözerek vaktinizi değerlendirebilirsiniz.

* Çözdüğünüz denemeleri sınava giriş saatinde ve zaman sınırlaması yaparak gerçekten sınava giriyormuş gibi çözün.

* Tercihler veya alacağınız puan konusunda kafanızı meşgul etmeyin, sadece sınava odaklanın.

Sınav günü neler yapmalı?

* Sınav öncesinde hafif bir akşam yemeği yemeğiniz ve sınav sabahında da dengeli bir kahvaltı yapmanız çok önemli. Fakat bu kahvaltı midenizi bozacak şekilde olmamalı. Zihniniz açılsın diye fazlaca yapacağınız bir kahvaltı midenizi bozabileceği gibi kaygı düzeyinizin de artmasına sebep olabilir.

* Sınav öncesi aşırı derecede çay, kahve gibi uyarıcı maddelerden ve sakinleştirici ya da uyarıcı niteliği taşıyan ilaçlardan uzak durun.

* Evden çıkmadan sınavla ilgili belgelerinizi son kez kontrol edin.

* Rahat edeceğiniz bir kıyafet giymeye dikkat edin.

* Sınav yerine 1 saat önce varacak şekilde hareket edin.

* Sınavın ilk 15 dakikasında heyecanlanmanızın normal olduğunu ve hemen herkesin bu heyecanı yaşadığını bilerek rahatlamaya çalışın.

* Sınavın hemen öncesinde sanki bütün bildiklerinizi unutmuşsunuz gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz. Bu durum karşısında telaşa kapılmayın. Bunun gerçek olmadığını ve o anki sınav psikolojisinden kaynaklandığını bilmelisiniz.

* Sınav esnasında sadece kendi yaptıklarınızla ilgilenin ve etrafınızdakilerin ne yaptıkları sizi ilgilendirmesin.

* Sınava hangi alanda iddialı iseniz o alandan başlanması moral ve motivasyonunuzu yükseltmek açısından doğru olacaktır. Deneme çözerken yaptığınız sıralamayı değiştirmeden ilerlemek size fayda sağlayacaktır.

* Çözemediğiniz sorular üzerinde fazla zaman harcamayın.

* Sınav esnasında çok sık aralıklarla saate bakmanız sizi iyice telaşlandırabilir.

* Eğer sınavdan koptuğunuzu fark ederseniz birkaç saniye zihninizi dinlendirmek için kaleminizi bırakın, gözlerinizi kapatın, alnınızı ve şakaklarınızı ovarak veya sizi rahatlatacak başka bir dinlenme egzersizi yaparak 10-15 saniye rahatlayın.

* Kodlamayı en sona bırakmanın çok riskli bir durum olduğunu unutmayın.