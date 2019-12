-LYS'YE GERİ SAYIM BAŞLADI ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Üniversiteye girişti ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) haftasonu yapılacak. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirilecek LYS'lerin, sabah oturumu saat 10.00'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.30'da başlayacak. LYS'lerin ilk sınavı Matematik ve Yabancı Dil sınavları olacak. 18 Haziran Cumartesi günü sabah oturumunda yapılacak LYS-1'e (Matematik) 624 bin 48 aday, yine aynı gün öğleden sonra oturumunda yapılacak LYS-5'e (Yabancı Dil) 41 bin 580 aday katılacak. LYS-1 tek oturumda uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecek. Sınavda Matematik ve Geometri testleri yer alacak. Matematik testinde 50 soru olacak ve 75 dakika sürecek; Geometri testinde ise 30 soru için 45 dakika süre verilecek. Geometri testindeki soruların 8'i Analitik Geometri sorusu olacak. Matematik ve Geometri testleri ayrı soru kitapçıklarında bulunacak ve adaylar tek soru kağıdı kullanacak. Öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı LYS-5, tek oturumda uygulanacak ve öğrencilere, toplam 80 soruyu çözmek için 120 dakika süre verilecek. Sınav, Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 3 dilde yapılacak. Bu testlerde kelime bilgisi ve dil bilgisi, Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye çeviri ve okuduğunu anlama ile ilgili sorular yer alacak. Testlerin hepsi ayrı soru kitapçığında bulunacak. Aday, LYS başvurusunda belirttiği yabancı dilden sınava girecek. 19 Haziran Pazar günü ise LYS-4 (Sosyal Bilimler) sınavı yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak LYS-4'e, 377 bin 128 aday girecek. Tek oturumda uygulanacak sınavda adaylara 90 soru için toplam 135 dakika süre verilecek. Sınavda, Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe testleri yer alacak. Tarih testinde 44 soru için 65 dakika, Coğrafya-2 testinde 16 soru için 25 dakika, Felsefe testinde ise 30 soru için 45 dakika süre verilecek. Felsefe testinde 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji ve 10 Mantık sorusu yer alacak. Testler, ayrı soru kitapçıklarında bulunacak ve tek cevap kağıdı kullanılacak. -İKİNCİ HAFTASONU SINAVLARI- LYS'lerin uygulanacağı ikinci hafta sonu sınavı ise Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) ile başlayacak. LYS-3 25 Haziran Pazar günü saat 10.00'da düzenlenecek. Sınava, 679 bin 639 aday katılacak. Tek oturumda yapılacak sınavda, adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre verilecek. LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya-1 testleri yer alacak. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soru bulunacak ve 85 dakika süre verilecek. Coğrafya-1 testinde ise 24 soru sorulacak, 35 dakika süre verilecek. Testler ayrı soru kitapçıklarında bulunacak ve tek cevap kağıdı kullanılacak. LSY'ler, 26 Haziran Pazar günü yapılacak Fen Bilimleri LYS-2 sınavı ile tamamlanacak. Saat 10.00'da başlayacak sınava, 293 bin 237 aday girecek. Tek oturumda uygulanacak sınavda adaylara toplam 90 soru sorulacak ve 135 dakika sürecek. LYS-2'de Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika süre verilecek. Testler ayrı soru kitapçıklarında bulunacak, ancak tek cevap kağıdı kullanılacak. -YASAKLAR- Adayların sınava gelirken yanlarında mutlaka ''2011-LYS Sınava Giriş Belgesi'' ile fotoğraf ve TC Kimlik Numarası bulunan ''Nüfus Cüzdanı'' veya ''pasaport'' bulundurmaları gerekiyor. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan aday, mazereti ne olursa olsun LYS'ye alınmayacak. Bir aday, bu belgeleri yanında olmadığı halde sınav merkezi yöneticilerinin, bina ve salon sorumlularının veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Başkanlığınca geçersiz sayılacak. Sınav binalarında hiçbir eşya sınava alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya getirmemeleri gerekiyor. Sınavda kullanılacak kalem, silgi, kalemtıraş, saat gibi gereçler ile şekerleme ve peçete bütün adaylara ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek. Sınavların yapıldığı binalara girişte, adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak. Adaylar, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla; cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla sınav binasına kesinlikle alınmayacak. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak. Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların, çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önem taşıyor. Sınava girecek adayın yüzünün kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekiyor. Hiçbir aday 2011-LYS Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. -ADAYA AİT KİMLİK BİLGİLERİ YER ALMAYACAK- Adaylar, sınav salonuna 2011-LYS Sınav Giriş Belgeleri ile nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek alınacak, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacak. Yerine oturan aday, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaportunu sırasının üzerine koyacak. Salondaki görevliler de ilk olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacak. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı sınavda uyulacak kurulları adaylara hatırlatacak. 2011-LYS'lerde dağıtılacak soru kitapçıkları üzerinde, adaya ait kimlik bilgileri yer almayacak. Soru kitapçıklarına sadece adayların erişimini sağlamak amacıyla, her soru kitapçığı matbaada tek tek poşetlenecek. Soru kitapçığı poşeti sadece adaylar tarafından açılacak. Soru kitapçıkları, sınav salonunda görevliler tarafından adaylara rastgele dağıtılacak. Soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevap seçeneğinin yeri, eğitim bilimleri alanının ölçme ve değerlendirme yöntemlerine uygun bir şekilde değişebilecek. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav başlatılacak. Sınav başladıktan sonra, sınavın toplam süresinin 3/4'ü kadar zaman geçmeden (toplam süresi 120 dakika olan sınavda 90 dakika geçmeden) ve son 15 dakika içerisinde adaylar sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacak. Sınav sırasında adayların kısa bir süre için bile olsa tuvalete dahi gitmek için salondan çıkmaları yasak olacak. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak. Sınav sırasında ÖSYM'yi temsil edecek özel görevliler sınav salonlarını dolaşacaklar, gerekli gördükleri taktirde belge ve kimlik kontrollerini yeniden yapacakları, gereken bütün önlemleri alacaklar. Adayların sınav sırasında konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi gibi şeyler alıp vermeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasak olacak. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecek. -LYS PUANLARININ HESAPLANMASI- LYS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Her adayın, katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacak. Hesaplanan standart puanlar, testlerin ağırlık oranları kullanılarak Ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanacak. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulacak. LYS'de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek. LYS'de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları, açık öğretm programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların LYS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı olmayacak. Adaylar, LYS sonuçlarını TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.