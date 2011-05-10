-LYS'YE EK BAŞVURU YARIN BİTİYOR ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) ek başvuru süresi yarın sona erecek. Sınavı düzenleyen Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), daha önce 29 Nisan-6 Mayıs 2011 olarak belirlenen LYS başvuru süresini 11 Mayıs Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatmıştı. Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) en az bir puan türünden 180 puan barajını aşan üniversite adayları LYS'ye başvurabilecek. LYS puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, YGS'ye ek olarak LYS'lerden tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olanlara da girmeleri gerekiyor. LYS için ayrı bir kılavuz bulunmuyor. 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu LYS'ler de dahil, ÖSYS ile ilgili tüm ilke ve kuralları kapsıyor. Adayların başvurmadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. LYS'ye katılma hakkı kazanan adaylar, beş ayrı kategoride yapılacak LYS'den hangilerine gireceklerine karar verdikten sonra LYS ücretini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Akbank ve Garanti Bankası şubelerine yatırabilecek. Adaylar, katılacakları her bir LYS için 20 TL ödeyecek. Adaylar, sınav ücretini ödedikten sonra başvurularını bireysel olarak internetten veya başvuru merkezi olarak belirlenen okul müdürlüklerinden yapabilecek. İnternet konusunda deneyimli olmayan adayların, başvurularını başvuru merkezlerinden yapmaları öneriliyor. Başvuru merkezinden yapılacak başvuru işlemleri için 2 TL hizmet ücreti ödenecek. LYS, 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran 2011'de toplam beş oturumda düzenlenecek. LYS, YGS'den farklı olarak yalnız 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak. Adayların LYS sınav merkezi tercihleri, LYS başvuruları sırasında alınacak. Adaylar, girmek istedikleri LYS'lerin hepsine aynı merkezde girecek. Bunun için her adaydan iki sınav merkezi tercihi alınacak. Başvurusunu internet üzerinden bireysel olarak yapacak adayların, ''Başvurunuz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir'' uyarısını mutlaka görmeleri ve yazıcıdan çıktı almaları gerekiyor.