-LYS'YE BAŞVURULAR BAŞLADI ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) en az bir puan türünden 180 puan barajını aşan üniversite adayının katılacağı üniversiteye giriş sınavlarının ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) bugün başladı. LYS puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, YGS'ye ek olarak LYS'lerden tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olanlara da girmeleri gerekiyor. LYS için ayrı bir kılavuz bulunmuyor. 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu LYS'ler de dahil, ÖSYS sistemi ile ilgili tüm ilke ve kuralları kapsıyor. Adayların başvuru yapmadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. LYS'ye katılma hakkı kazanan adaylar, beş ayrı kategoride yapılacak LYS'den hangilerine gireceklerine karar verdikten sonra LYS ücretini T.C. Ziraat Bankası, T. Vakıflar Bankası, T. Halk Bankası, Akbank ve T. Garanti Bankası şubelerine yatırabilecek. Adaylar, katılacakları her bir LYS için 20 TL ödeyecek. Adaylar, sınav ücretini ödedikten sonra, başvurularını bireysel olarak internetten veya başvuru merkezi olarak belirlenen okul müdürlüklerinden yapabilecek. İnternet konusunda deneyimli olmayan adayların, başvurularını başvuru merkezlerinden yapmaları öneriliyor. Başvuru merkezinden yapılacak başvuru işlemleri için 2 TL hizmet ücreti ödenecek. Başvuru süresi, 6 Mayıs Cuma günü sona erecek. LYS'ler YGS'den farklı olarak yalnız 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak. Adayların LYS sınav merkezi tercihleri, LYS başvuruları sırasında alınacak. Adaylar girmek istedikleri LYS'lerin hepsine aynı merkezde girecek. Bunun için her adaydan 2 sınav merkezi tercihi alınacak. Başvurusunu internet üzerinden bireysel olarak yapacak adayların ''Başvurunuz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir'' uyarısını mutlaka görmeleri ve yazıcıdan çıktı almaları gerekiyor. -SINAV BEŞ OTURUMDA YAPILACAK- LYS, 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde toplam beş oturumda yapılacak. LYS'lerde her test için ayrı soru kitapçığı kullanılacak. Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanırken ve diğer teste ait soru kitapçıkları dağıtılırken ara verilmeyecek. Matematik Sınavı (LYS-1) 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. LYS-1'de Matematik ve Geometri testleri bulunacak. Matematik testinde 50 soruya 75 dakika, Geometri testinde ise 30 soruya 45 dakika cevaplama süresi verilecek. Geometri testindeki soruların 8'i Analitik Geometri sorusu olacak. Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) 26 Haziran Pazar günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 135 dakika sürecek. LYS-2'de Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika cevaplama süresi verilecek. Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) 25 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 testleri yer alacak. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soruya 85 dakika, Coğrafya-1 testinde 24 soruya 35 dakika cevaplama süresi verilecek. Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) 19 Haziran Pazar günü, saat 10.00'da tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. LYS-4'te Tarih, Coğrafya-2, Felsefe Grubu testleri yer alacak. Tarih testinde 44 soruya 65 dakika, Coğrafya-2 testinde 16 soruya 25 dakika, Felsefe Grubu testinde 30 soruya 45 dakika süre verilecek. Felsefe Grubu testinde 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji ve 10 Mantık sorusu bulunacak. Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) 18 Haziran Cumartesi günü saat 14.30'da tek oturumda uygulanacak ve 120 dakika sürecek. LYS-5, İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere 3 dilde yapılacak. Adaylara 80 soru sorulacak. Bu testlerde kelime bilgisi ve dil bilgisi, Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye çeviri ve okuduğunu anlama ile ilgili sorular yer alacak. Aday, LYS başvurusunda belirttiği yabancı dilden sınava girecek. Tüm sınavlardaki testler, tek soru kitapçığında bulunacak ve tek cevap kağıdı kullanılacak. -LYS PUANLARININ HESAPLANMASI- LYS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacak. Hesaplanan standart puanlar, testlerin ağırlık oranları kullanılarak Ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanacak. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturulacak. ALYS puanları LYS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının yüzde 20'sini doğru cevaplayan adayların 180 LYS puanı almaları sağlanacak. LYS'de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek. LYS sonuçları internet aracılığıyla internetten adaylara duyurulacak. Adaylar sonuçlarını, TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan tüm adaylara LYS Sınav Sonuç Belgesi gönderilecek. Bu belgede adayın her testteki doğru ve yanlış cevap sayısı, LYS puanları ve başarı sıraları, OBP ve AOBP'leri, yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak. Sınav Sonuç Belgesi'nde bir adayın yerleştirmede kullanılmayacak olan puanları yer almayacak. YGS ve LYS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme merkezi olarak yapılacak. -TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ İÇİN ''LYS'' ŞART- Öte yandan, Teknoloji Fakülteleri bünyesinde yer alan Mühendislik programlarına mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrenci ve mezunlarının ''YGS-1 puanı'' ile öğrenci kabul edilmesine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bu nedenle, 2011-ÖSYS'de Teknoloji Fakültelerine sadece Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına ''MF-4 puanına'' göre öğrenci kabul edilebilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrenci ve mezunları da Teknoloji Fakültelerine ''LYS puanı'' ile kabul edileceğinden, bu durumdaki adayların LYS'ye başvuru yapması gerekiyor.