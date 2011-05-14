-LYS'YE 895 BİN BAŞVURU ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - Üniversiteye girişte ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) başvuran aday sayısı geçen yıla göre artarak, 895 bin 89 olarak belirlendi. 2011-YGS'ye giren adaylardan 1 milyon 520 bin 774'ü 140 ve üzeri puan alırken, 1 milyon 313 bin 274 aday ise 180 ve üzeri puan almıştı. LYS'lere başvuru süresi 11 Mayıs'ta sona erdi. Buna göre, LYS'lere toplam 895 bin 89 aday başvuruda bulundu. Bu sayı geçen yıl 876 bin 190 olarak belirlenmişti. Matematik sorularının yer alacağı LYS-1'e 623 bin 308, Fen Bilimleri sorularının yer alacağı LYS-2'ye 292 bin 836, Edebiyat-Coğrafya sorularının yer alacağı LYS-3'e 678 bin 707, Sosyal Bilimler sorularının yer alacağı LYS-4'e 376 bin 560 ve Yabancı Dil sorularının yer alacağı LYS-5'e ise 41 bin 516 aday girecek. LYS'ler 18-19 ve 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde yapılacak. Sınavların güvenliğine ilişkin alınan tüm güvenlik önlemleri bu sınavlarda da uygulanacak. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecek, adaylar sınav yeri bilgilerini, sınav binalarına atamaları tamamlandıktan sonra, ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden ''T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri'' ile başvuruda bulundukları her LYS için ayrı ayrı edinecek.