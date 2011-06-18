-LYS'DE VELİLERİN HEYECANLI BEKLEYİŞİ ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Üniversiteye girişte ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) ilki olan Matematik Sınavı'nın (LYS-1) başlamasının ardından, veliler çocuklarının sınava girdiği okulların bahçelerinde heyecanlı bir bekleyişe girdi. Sınav saatinin başlamasına özellikle bir saat kala trafiğin yoğunlaştığı başkentte birçok aile sınav yerlerine güçlükle ulaşabildi. Sınava dakikalar kala okula gelen bazı öğrencilerin ağladığı görülürken, sınav saatinden sonra gelen öğrenciler koşarak sınava girecekleri sınıfın yolunu tuttu. Çocuklarını sınava dualarla uğurlayan birçok veli, sınav süresince dua okumaya devam etti. Velilerden Ayşe Gür, çocuklarının gelecekleriyle ilgili bir konu için beklediklerini ve bu nedenle heyecanlı olduklarını belirtti. Sınav sürecinin çalışarak, dershaneye giderek geçtiğini ifade eden Gür, şifre iddialarından çocuğunun ister istemez etkilendiğini ve gerildiğini söyledi. Gür, ''Çocuklarımız emeklerinin boşa gitmemesi için çabaladılar'' dedi. Nuray Kırmızıgül ise çocuğunun ilk başlarda çok verimli ders çalışmasına rağmen, şifre iddialarının gündeme gelmesiyle çalışmayı bıraktığını ve motivasyonunu kaybettiğini dile getirdi. Bülent Oğuz da sınava giren kızının endişeli olsa da kendisinden daha güçlü durduğunu söyledi. Oğuz, sınavdan iki gün önce kızıyla beraber sınav yerini kontrol etmek için geldiğinde sınıflarda asılı duran saatlerin çok küçük olduğunu fark ettiğini belirterek, ''Bu konuda ÖSYM'nin dikkatini çekmek istiyorum. Sınıfın yarısı o saati okuyamaz'' dedi. Bu arada, sınava Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde giren öğrencilerin birçoğu okula geldiklerinde fakültenin başka bir yere taşındığını öğrendi. Buldukları taksilerle diğer binaya gitmeye çalışan öğrenciler, Konya yolundaki trafik sıkışıklığından dolayı sınav yerine varmakta zorlandı. -İSTANBUL'DA LYS- İstanbul'da sınava giren öğrenciler de velilerinin dualarıyla sınav salonlarına uğurlandı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi önünde bekleyen üniversite adayları, aileleri tarafından sınavın yapılacağı sınıflara dualar eşliğinde gönderildi. Bazı ailelerin heyecanını, sınava girecek öğrenciler yatıştırdı. Adaylar, fotoğraflı giriş belgesi ve kimlik kontrollerinin ardından üst aramaları yapılarak sınava girecekleri sınıflara alındı. Adayların, cep telefonu, çantası, üstünde ambalajı bulunan su şişesi, küpe ve yüzük gibi eşyasının yanlarında bulunmasına izin verilmedi.