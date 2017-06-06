LYS'de tek değişiklik 'açık uçlu' sorular değil; nasıl olacak, diğer düzenlemeler neler?

Lisans Yerleştirme Sınavları'nda (LYS) bu yıl ilk kez açık uçlu sorular da yer alacak. Uzmanlar sorularla ilgili düzenlemeleri değerlendirdi. Sınavlara son bir hafta kala eğitimciler, açık uçlu soruların önemine dikkati çekerek, öğrencilerin doğru bir yanıtla sınavda büyük fark yaratabileceği yorumunu yaptı. Ayrıca mesleki ve teknik liselerden mezun öğrenciler, meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapamayacak.

Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) ikinci adımı, 10-11 ve 17-18 Haziran’da yapılacak.

Yanlış cevaplar doğruları götürmeyecek

Hürriyet gazetesi'nden Önder Öndeş'in haberine göre, uzmanlar, yanlışların doğruları götürmeyeceğini ve tıp gibi yüksek başarı puanlarıyla öğrenci alan programlara girmek isteyenlerin bu soruları mutlaka yanıtlaması gerektiğini söylüyor. Bir soruyla bile yüzlerce kişinin geride kalabileceğini dile getiren eğitimciler, açık uçlu soruların göz ardı edilmemesi gerektiğini ve doğru cevaplayanların fark yaratabileceğini vurguluyor.

Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme...

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, bu tip sorularda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:

Bu tarz sorular üst düzey diye tanımlanabilecek uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi özellikleri ölçüyor. Bu nedenle eleyici güçleri yüksek olabilir. Sayıları az ve zor gözüyle bakarak asla açık uçlu soruları atlamayın.

Kodlama yöntemiyle cevap verilecek. Doğru kodladığınıza emin olun. Harfleri yanlış ya da eksik yazarsanız, puan alamazsınız.

Soruyu hızlı okuyup, hemen karar vermeyin. Çeldirici şıklar olmasa da soruda kullanılan ifadeleri iyi anlayın ve tam olarak neyin cevabının beklendiği konusunda emin olun.

Sözel içerikli soruların daha iyi cevaplanabilmesi için anlama ve yazmayı kolaylaştıracak, kelime dağarcığını artıracak olan okumayı bol bol yapmakta fayda var. Sayısal içerikli sorular için de çok sayıda problem çözmek yararlı olacak.

Açık uçlu sorular şu şekilde olacak:

Konusu bir paşanın oğlu ile bir cariyenin aşk macerası olan eser, bir zamanlar artık kapanmak üzere olan bir devrin cariyeli, köleli büyük konak hayatının Türk romanındaki en başarılı örneğidir. Sırf cariye olduğu için konak sahibinin oğlu ile evlenemeyen Dilber’in hayatı anlatılır bu romanda. Bu parçada sözü edilen eserin adı nedir? (Cevap: Sergüzeşt)

III. Selim döneminde yapılan yeniliklerde daha çok hangi devlet örnek alınmıştır? (Cevap: Fransa)

Hava olaylarının büyük bir bölümünün gerçekleştiği ve atmosferin en alt katını oluşturan katmanın adı nedir? (Cevap: Troposfer)

LYS'de tek değişiklik açık uçlu sorular değil

LYS’de açık uçlu sorular dışında başka değişiklikler de var. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda iptal edilen sorular artık değerlendirme dışı bırakılacak ve eskisi gibi tüm adaylar tarafından doğru cevaplanmış kabul edilmeyecek. Ayrıca LYS-1’de matematik ve geometri soruları aynı test içinde toplandı. Daha önce hukuk, tıp, mühendislik ve mimarlığa getirilen başarı sırası barajı, eğitim fakültelerinde de olacak. Öğretmenlik programlarının tamamı ve ilahiyat programı LYS puanına göre öğrenci alacak.

Meslek liseleri meslek yüksekokullarına sınavsız geçemeyecek

Açıköğretim fakültelerindeki lisans programlarına artık LYS ile girilecek. Ayrıca mesleki ve teknik liselerden mezun öğrenciler, meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapamayacak. Onun yerine ek puan geldi. ‘Ek puan’ katsayısı ise 0.06 olarak belirlendi.

Açık uçlu soruların derslere göre dağılımı şöyle:

LYS-1 (Matematik): Matematik testi (3)

LYS-2 (Fen Bilimleri): Fizik (1), Kimya (1), Biyoloji (1)

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): Coğrafya (1), Türk Dili ve Edebiyatı (2)

LYS-4 (Sosyal Bilimler): Tarih (1), Coğrafya (1) ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (1)

LYS-5 (Yabancı Dil): Yabancı Dil (3)

15 Dakika kuralına dikkat

ÖSYM’nin bu yıl uygulamaya başladığı ‘15 dakika kuralı’na dikkat edin. Buna göre sınav başlamadan 15 dakika önce sınav salonlarına alma işlemi sona eriyor. Bir dakika nedeniyle YGS’de onlarca aday binalara alınmadı. 10.00’da başlayan sınavlar için 09.45’ten, 14.30’da başlayanlar içinse 14.15’ten önce sınav binanızda olun.