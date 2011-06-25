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Yaşam

LYS'DE KİMLİĞİNİ UNUTANLARA ONLINE DESTEK ANKARA (A.A)

25 Haziran 2011 18:01

-LYS'DE KİMLİĞİNİ UNUTANLARA ONLINE DESTEK ANKARA (A.A) - 25.06.2011 - Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) Edebiyat-Coğrafya Sınavına (LYS-3) kimliklerini unutan veya kaybeden 45 öğrenci, Çankaya Nüfus Müdürlüğünün online desteği sayesinde girebildi. Hafta sonu tatili olmasına rağmen Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in talimatıyla mesai yapan Çankaya Nüfus Müdürlüğü çalışanları, kimliklerini kaybettikleri için LYS'ye giremeyeceklerini belirten 20 öğrenciye yeni nüfus cüzdanı vererek, sınavlara girmesini sağladı. Ayrıca Çankaya Nüfus Müdürlüğü Ankara'dan başvuran 18 öğrencinin yanı sıra İstanbul'dan 3, Diyarbakır'dan 2, Manisa ve İzmir'den de birer öğrenci de nüfus kayıt örneği ile sınava girdi. Öğrencilerinden biri nüfus kayıt örneğini elden alırken, 24 öğrencinin belgeleri de sınavlara girdikleri okullara faksla ulaştırıldı. Vali Yüksel, yarın yapılacak LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı süresince de kimliğini kaybeden ya da yanına almayı unutan öğrencilerin mağdur olması için Çankaya Nüfus Müdürlüğünün açık tutulmasını istedi.

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