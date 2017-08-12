LYS’de ilk 100’e giren 66 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ni seçti

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre, tüm puan türlerinde ilk 100’de yer alan öğrencilerden 66’sı Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etti. Üniversiteye bu yıl, TÜBİTAK ve okul birincisi kontenjanı dahil olmak üzere toplam 2 bin 110 öğrenci yerleşti.

Boğaziçi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Lisans Yerleştirme Sınavları’nda (LYS) ilk 250’de yer alan öğrencilerin 149’u, ilk 500 sıralamasında yer alan öğrencilerin 296’sı üniversiteyi seçti.

Üniversitenin ilk binden aldığı öğrenci sayısı bu yıl 587 olurken, ilk 5 binden bin 227 öğrenci Boğaziçi’ne yerleşti.

‘MF4’ puan türünde ilk 250 öğrenciden 69’u, ilk 500’den 146’sı ve ilk binden 239’u üniversiteyi seçti.