LYS’de dereceye giren öğrencinin puanı sıfırlandı

LYS’de aldığı 487 puanlık başarısı nedeniyle okulu tarafından plaketle ödüllendirilen İzmirli Eda Nur Çelik (17), bir ay sonra puanının sıfırlanmasıyla ortada kaldı. ÖSYM’ye dilekçe veren baba Mehmet Ali Çelik, durumun düzeltilmesi için dava açtı.

Habetürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; İzmir’in Buca İlçesi’nde oturan Eda Nur Çelik (17), 13 Mart 2016 tarihinde girdiği YGS-4 sınavından 468 puan alarak, Türkiye genelinde 164’üncü oldu. Haziran ayında yapılan LYS’den de 487 puan alan Çelik, Türkiye genelinde 13. olarak büyük bir başarı elde etti. Çelik mezun olduğu Mavi Şahin Temel Lisesi de, ÖSYM’nin sitesinden aldığı sonuçlar üzerine yaklaşık bin öğrencinin katıldığı bir törenle Eda Nur Çelik’i plaket ve altınla ödüllendirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bölümü’ne tam burslu olarak kabul edilen Çelik, 15 Ağustos’ta üniversiteden gelen bir telefonla şok oldu. Üniversite yönetimi, sistemde yüzde 100 değil, yüzde 25 burslu olarak kayıtlı gözüktüğünü, bölüm olarak Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü’ne kaydının yapıldığını bildirdi.

"FETÖ kurbanı olabilir"

Üniversite görevlisinin söylediklerine inanamayan Çelik, babası Mehmet Ali Çelik’le beraber eve giderek tekrar ÖSYM’nin sitesine girdi. Sitede puanlarının ilk açıklandığı haliyle durduğunu gören öğrenci, ailesinin yardımıyla sonuçları kameraya aldı. Bir gün sonra tekrar ÖSYM’nin internet sitesine giren Çelik, bu kez YGS’den aldığı 468 puanının 298’e, LYS’den aldığı 487 puanının ise sıfıra düştüğünü gördü. ÖSYM başkanlığına başvuran ancak sonuç alamayan baba Mehmet Ali Çelik, “ÖSYM’nin sitesinden bir öğrencinin puanı nasıl değiştirilir, anlamış değiliz. Kızıma bu tuzağı kuranlar ortaya çıkartılmalı. Kızım FETÖ’cülerin kurbanı olabilir. ÖSYM içerisindeki devleti zor duruma düşürmek isteyen grup, öğrencileri mağdur ederek, devleti kötülemek istemiştir. Dava açacağım” diye konuştu.

"Hayatımı kararttılar"

Gece gündüz çalışarak büyük başarı elde eden Eda Nur Çelik de, “Hayatımı kararttılar. Bütün emeklerim boşa gitti. Benim aldığım notları nasıl sıfırlarlar? Cumhurbaşkanı’ndan sesimi duymasını istiyorum. Tek güvencemiz elimizde bulunan sınav sonuçları ve çektiğimiz görüntüler. İnşallah bu delillerle gasp ettikleri puanları geri alacağım” dedi. ÖSYM yetkilileri de, kendilerine sözlü ve yazılı şikâyeti olduğunu, iddianın incelendiğini ve araştırma sonrası öğrenci velisinin bilgilendirileceğini söyledi.