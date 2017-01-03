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Eğitim

LYS'de büyük değişiklik

2017 ÖSYS kılavuzu yayımlandı

03 Ocak 2017 19:52

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) büyük bir değişikliğe gitti.

Yapılan açıklamaya göre, LYS'de kısa cevaplı sorular yer alacak.

Bu soruların değerlendirilmesinde 4 yanlış, bir doğruyu götürmeyecek.

Kılavuz yayımlandı

ÖSYM tarafından 2017 ÖSYS kılavuzu yayımlandı.

Buna göre, LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin herbirinde 1'er soru, LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru, Coğrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4'te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm adaylar için ortak olan 1 soru "kısa cevaplı" olacak.

Yabancı Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru,"kısa cevaplı" sorulardan oluşacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

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