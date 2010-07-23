-''LYS'DE BİR HATA'' İDDİASI DAHA ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - LYS sınavına giren yaklaşık 6 bin Mesleki Açıköğretim Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezununun, ''Okul türü kodu''nun yanlış girilmesi nedeniyle kendi alanlarında tercih yapamadıkları öne sürüldü. Mesleki Açıköğretim Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunu Güntülü Çakıl, LYS başvurusu sırasında kılavuzda kendilerine verilen okul kodu ile sınav sonuç belgesindeki kodların ayrı olması nedeniyle tercih yapamadıklarını ileri sürdü. Lise eğitiminden sonra, arkadaşlarıyla birlikte Mesleki Açıköğretim Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümüne kayıt yaparak buradan mezun olduklarını ve anasınıfı öğretmenliğini okuyabilmek için LYS sınavına girdiklerini ifade eden Çakıl, şöyle dedi: ''Başvuru sırasında kılavuzda bize verilen kod numarası ile ÖSYM sınav sonuç belgesindeki kodlar ayrı olduğu için kendi alanımızdan tercih yapamıyoruz. Başvuru sırasında kılavuzda bize verilen 20049 kodu ile başvurumuzu yaptık. Bunda herhangi bir yanlışlık ve eksiklik olduğu ÖSYM tarafından bize bildirilmedi. ÖSYM tarafından bize gönderilen sınav sonuç belgesinde bizim başvuru sırasındaki okul kodumuz yerine Endüstri Meslek Lisesi kodu olan 20032 kodu bulunmaktadır. Okul türü kodunun yanlış girilmesinden dolayı kendi alanımızdan tercih yapamıyoruz. Alan dışı tercih yapma zorunda kalıyoruz. Böyle olunca da puanlarımız kesileceği için yerleşme şansımız yok denecek kadar azalıyor. Bu yanlışın düzeltilmesi için ÖSYM Başkanlığına dilekçe ile başvurduk, fakat bir sonuç alamadık. Diyarbakır'da bizim durumumuzda olan yaklaşık bin kişi Türkiye genelinde ise yaklaşık 6 bin kişi bu durumdan mağdur olmuştur. Yanlışın biran evvel düzeltilmesini istiyoruz.'' -YANLIŞLIK DÜZELTİLDİ- Öte yandan konuya ilişkin yetkililerden edinilen bilgiye göre, okul kodu türünün Mesleki Açıköğretim Lisesi'nden yanlış yazılarak ÖSYM'ye gönderildiği belirtildi. Yapılan çalışma neticesinde bu öğrencilerin okul türlerinin düzeltildiği ifade edilerek, öğrencilerin sonuç belgelerine tekrar baktıklarında bu sorunun giderilmiş olduğunu görebilecekleri bildirildi.