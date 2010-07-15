-LYS'DE 7 BİRİNCİ ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonucunda birinciliği farklı puan türlerine göre 7 adayın 500 tam puan alarak paylaştığını bildirdi. Prof. Dr. Yarımağan, sınav sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, LYS'de dereceye girenleri açıkladı. Yarımağan'ın verdiği bilgiye göre, Matematik Fen (MF) puan türlerinde dereceye giren adayların puan türleri ve puanları şöyle: 1. İzmir Fen Lisesinden Arman Özdemir (500 tam puan) 2. Konya Meram Fen Lisesinden Mehmet Nuri Akıncı 3. Ankara Fen Lisesinden Aykut Arı Türkçe-Matematik (TM) puan türüne göre dereceye girenler: 1. İstanbul Özel Fatih Lisesinden Mustafa Raşit Akınalp (500 tam puan) 2. İstanbul Özel Çağ Fatih Fen Lisesinden Zeynep Betül Yapar 3. Ankara Fen Lisesinden Kamil Çalışkan Türkçe-Sosyal (TS) puan türüne göre dereceye girenler şöyle: 1. İstanbul Lisesinden Cihan Mercan (500 tam puan) 2. İstanbul Bahçelievler Prof. Dr. M. Turhan Sosyal Bilimler Lisesinden Çağrı Duyuk 3. Bursa Özel Nilüfer Fen Lisesinden Mustafa Kahraman -DİL PUAN TÜRÜNDE 5 BİRİNCİ- Öte yandan Yabancı Dil (DİL) puan türünde Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde 5 kişi 500 tam puan alarak birinciliği paylaştı. DİL puan türlerinde dereceye giren adayların isimleri şöyle: -İstanbul Lisesinden Cihan Mercan, DİL1, DİL2, DİL3 (Almanca) -İstanbul Galatasaray Lisesinden Ayşe Aylin Kaya, DİL1, DİL2 (Fransızca) -İstanbul Galatasaray Lisesinden Çağla Yasa, DİL3 (Fransızca) -İstanbul Özel Çağ Fatih Fen Lisesinden Yusuf Arman, DİL1, Dİl2 (İngilizce) -Ankara Fen Lisesinden Erol Can Bayraktar, DİL3 (İngilizce)