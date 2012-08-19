ÖSYM'yi dava edeceğim diyen Şişman: Sınav sonuçlarıyla oynama yaptım!

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre 532 puanla Türkiye genelinde 652'inci sırada yer almasına rağmen üniversiteye giremediği iddia eden Edip Şişman, "Bilgisayarda sonuçlarla oynama yaptım. Özür dilerim" itirafında bulundu

Sınavdan düşük puan aldığını öğrenince ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının gözünde küçük düşeceğini düşünerek bu yola başvurduğunu dile getiren Şişman, "Şu anda psikolojim çok bozuk. Başta ailemden, ÖSYM ’den ve medyadan özür diliyorum. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım. Herkes beni affetsin" dedi.

Fatih Karaçalı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi’nden geçen yıl mezun olan Edip Şişman, dün üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih yaptığı 4 tıp fakültesine yerleştirilemediğini görünce eğitim gördüğü özel dershanenin yöneticisi Ziya Dallı ile birlikte basın toplantısı düzenlemişti. Açıklamasında ÖSYM ’nin yanlışlık yaptığını ileri süren Şişman, gazetecilere Y-MF3’ten 532,63577 puanla Türkiye 652’incisi olduğunu iddia edip, "Sonucu görünce dondum kaldım, nutkum tutuldu. Bu sıralama ile ilk tercihim İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girmem kesindi" açıklamasını yapmış ve ÖSYM ’yi suçlamıştı.

Dershane yöneticilerinin ’Çok başarılı, çalışkan bir öğrenci" dediği ve hatta yerleştirme sonuçları açıklanmadan önce de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandığı ile ilgili pankart bile hazırlattığı Şişman’ın açıklamasının internet sitelerinde yer alması üzerine ÖSYM açıklama yaparak iddiaları çürütmüştü. LYS sonuçlarının sahte olduğunu duyuran ÖSYM , gerçekte Şişman’ın Türkiye 652’incisi değil aksine Y-MF3 puan türünde 308,63577 puanla 114 bin 76’ıncı olduğu kamuoyuyla paylaşmıştı.

’Sonuçları kendim değiştyirdim'

ÖSYM ’nin bu açıklamasının ardından yeniden kameraların karşısına çıkan Edip Şişman, LYS sonuçlarında oynama yaptığını itiraf etti. Dershane müdürü Ziya Dallı ile birlikte yeniden gazetecilerin karşısına çıkan Şişman, yaptığının çok büyük bir hata olduğunu bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu, kimsenin yüzüne bakamadığını söyledi.

Eğitim hayatı boyunca ve LYS hazırlık kurslarındaki deneme sınavlarında yüksek puanlar aldığını vurgulayan Şişman, tıp fakültesini kazanacağına kesin gözüyle bakıldığını söyledi. Basın toplantısı sırasında konuşmakta zorlanan Edip Şişman, aile, öğretmen ve arkadaşlarına karşı mahçup olmamak için bu yola başvurduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Sınav anında çok heyecanlandım. Bildiğim her şeyi unuttum. Sınavda başarılı olamadığımı kimseye söylemedim. Çünkü herkesin benden tıp fakültesi beklentisi vardı. Yerleştirme sonuçları da açıklanınca herkes merakla hangi tıp fakültesini kazandığımı sormaya başladı. Ben de üzerimdeki baskı nedeniyle ÖSYM ’nin yanlışlığı yüzünden yerleşemediğim yalanına başvurdum. Gelecek tepkilerden çok korkuyordum. Psikolojik bunalımdaydım. Herkes benim tıp fakültesini kazanacağımı bekliyordu. Bu baskıyı kaldıramadım. LYS sonuçlarında bilgisayar üzerinde oynama yaptım. Herkese Türkiye 652’si olduğumu söyledim. Yalanın dozu iyice kaçınca işin içinden çıkamadım.

Yaptığım bu büyük hatadan dolayı özellikle başta ailemden, çevremdeki insanlardan, ÖSYM ’den, medyadan ve herkesten özür diliyorum."

'Keşke doğruları söyleseydim'

"Keşke doğruları söyleseydim" diyerek pişmanlığını dile getiren Şişman, "Olayların bu boyuta geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Çok üzgünüm, pişmanım, konuşacak halim yok. Keşke gerçekleri söyleseydim de bu durumlara düşmeseydim" diye konuştu. Ek kontenjan şansı tanınması halinde tercih yapıp yapmayacağı konusunda henüz bir karar vermediğini de belirten Şişman, "Ek kontenjan için başvurup başvurmayacağıma, önümüzdeki yıl tekrar sınava girip girmeyeceğime şu anda bir karar vermiş değilim. Şu anda yaptığım hatanın bedelini ödüyorum. Psikolojim sıfır" dedi.

'Ben de özür diliyorum'

Dershane Müdürü Ziya Dallı da yaşananlardan dolayı herkesten özür diledi. Halen olayın şaşkınlığı içinde olduğunu söyleyen Dallı, "Öğrencimiz takdir edilecek, çalışkan, sevilen bir öğrenci. Ancak, sınav stresi nedeniyle başarısız olunca böyle bir yalana başvurmuş. Keşke doğruları söyleseydi. Gerçekleri kabul etmesi gerekiyordu" dedi.