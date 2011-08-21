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Yaşam

LYS'de "yüzü gülenler" ANKARA (A.A)

21 Ağustos 2011 15:19

-LYS'de "yüzü gülenler" ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonucunda üniversiteye kayıt yaptırma hakkı elde eden toplam 789 bin 167 kişiden 244 bin 162'si ilk tercihine yerleşti. LYS sonuçlarına göre yapılan yerleştirmede Açıköğretim dahil lisans ve ön lisans programlarına toplam 789 bin 167 aday kayıt yaptırmaya hak kazandı. Bu adaylardan 244 bin 168'i ilk tercihine yerleşti. Adaylardan 102 bin 282'si ikinci, 66 bin 143'ü üçüncü, 50 bin 367'si dördüncü, 40 bin 820'si beşinci tercihini kazandı. Toplam 30 tercih yapma hakkı verilen adaylardan 3 bin 533'ü 29. tercihine yerleşirken, 4 bin 562'si son tercihine kayıt yaptırma hakkı elde edebildi. Adayların tercihlerinin 10 civarında yoğunlaştığı gözlendi. Meslek lisesi mezunlarının en gözde tercihleri Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi gibi bölümler olurken, Açıköğretimde İşletme Yönetimi, Adalet ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri en fazla tercih edilenler arasında yer aldı. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık da adaylarca en fazla tercih gören bölümlerden oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince Haziran ayında düzenlenen LYS'ye giren 1 milyon 688 bin 804 aday arasından 1 milyon 58 bin 152'si tercih yapmıştı. Yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim/öğretim programlarında 378 bin 693 lisans, 277 bin 248 önlisans olmak üzere toplam 655 bin 941 kontenjan için tercih yapılmış, 345 bin 41'i lisans, 252 bin 467'si önlisans olmak üzere toplam 597 bin 508 aday üniversitelerin yükseköğretim programlarına kaydolma hakkını kazanmıştı. Üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar kayıtlarını 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında yaptırabilecekler.

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