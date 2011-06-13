-LYS'DE "KİMLİĞİNİ UNUTANLARA" ONLINE DESTEK ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Ankara Valiliğinin başlattığı uygulama ile 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) kimliğini unutan öğrencilerin yardımına Çankaya Nüfus Müdürlüğü koşacak. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak LYS süresince, Çankaya Nüfus Müdürlüğünün sınav sonuna kadar açık olacağını belirterek, kimlikleri yanında olmayan öğrencilere hizmet verileceğini söyledi. Kimi öğrencilerin sınav telaşı nedeniyle nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttuğunu, bazılarının ise yolda yaşanan koşuşturma sırasında kimliklerini düşürdüğünü hatırlatan Vali Yüksel, bu öğrencilerin yıl boyunca harcadığı emeklerin heba olmaması için çalışma başlattıklarını kaydetti. Bu kapsamda Çankaya Nüfus Müdürlüğünün sınav sonuna kadar hizmet vereceğini aktaran Vali Yüksel, ''Kimlikleri yanlarında olmayan ya da sınav yerine gelirken kaybeden öğrencilerimizin bilgileri, buradan online olarak sınav görevlilerine bildirilecek, ardından da öğrencinin bilgileri faksla okula gönderilecek. Amacımız öğrencimizi mağdur etmeden emeklerinin boşa çıkmasını engellemek, gençlerimizin uzun ve yorucu gayretlerinin heba olmaması'' dedi. -BAŞKENTTE LYS TEDBİRLERİ- Vali Yüksel, LYS için Ankara'da alınan tedbirlere de dikkati çekerek, sınav süresince okulların etrafında araçların klakson çalmasının yasaklandığını, açık alanlardaki her türlü resmi ve özel törenlerde ses yayınının önüne geçileceğini, ayrıca düğün, asker uğurlama gibi konvoyların da oluşturulmaması için alınan önlemleri vurguladı. Ayrıca sınav günü binaların hafriyat ve yıkım işlemlerinin engelleneceğini de ifade eden Yüksel, seyyar satıcılar gibi gürültüye neden olan unsurların da önüne geçileceğini anlattı. Sınavların yapıldığı okullar ve kamu binalarının bahçe ile çevrelerine hiçbir vasıtanın park ettirilmeyeceğini, gerekli tüm güvenlik önlemlerinin büyük bir hassasiyetle alınacağını aktaran Yüksel, belediyelerin yerleştireceği levhalarla sınav merkezlerine ait güzergahların belirtileceğini, toplu taşıma seferlerinin de aksatılmadan sürdürüleceğini kaydetti. Ankara Valisi Yüksel, vatandaşlardan da sınav günü sakin ve güvenli bir ortamının yaratılması için gerekli duyarlılığı göstermeleri çağrısında bulunarak, öğrencilere başarı dileklerini iletti.