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Yaşam

LYS BİRİNCİLERİNDE İSTANBUL ÖNDE İSTANBUL

15 Temmuz 2010 15:17

-LYS BİRİNCİLERİNDE İSTANBUL ÖNDE İSTANBUL - (A.A) - 15.07.2010 - İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, İstanbul'un LYS'de bireysel başarı sıralamasına göre birinciler ve ikinciler çıkardığını belirterek, ''6 birincinin 5'i İstanbul'dan, 3 ikincinin de 2'si İstanbul'dan'' dedi. İstanbul'un, sınava giren öğrenci sayısının çokluğu nedeniyle, iller sıralamasına girmesinin beklenmediğini ifade eden Yıldız ''Dolayısıyla bu, iller sıralaması değildir. Bu puan türünde sıralama yapılmadı. Bilimsel olarak mümkün değil. Sıralama okul birincilerine göre yapıldı'' diye konuştu. Sosyal Bilimler Lisesi, Galatasaray Lisesi, ve İstanbul Lisesinin devlet okulları olarak önemli başarıya imza attığını ifade eden Yıldız, İstanbul'un eğitimdeki başarısının bir kere daha ortaya çıktığını kaydetti. İstanbul'un çıkardığı çeşitli puan türlerine göre, birinci olan öğrenciler şunlar: TM1- TM2- TM3 puan türünde - İstanbul Özel Fatih Lisesinden Mustafa Raşit Akınalp  TS1-2 ve Almanca 1-2-3 puan türlerinde - İstanbul Lisesinden Cihan Mercan  İngilizce 1-2-3 puan türlerinde - Özel Çağ Fatih Fen Lisesinden Yusuf Arman  Fransızca 1 puan türünde - Galatasaray Lisesinden Ayşe Aylin Kaya                       Fransızca 3 puan türünde - Galatasaray Lisesinden Çağla Yasa İstanbul'un çıkardığı çeşitli puan türlerinde ikinci olan öğrenciler de şöyle: TM1- TM2- TM3 puan türünde - Özel Çağ Fatih Lisesinden Zeynep Betül Yapar TS 1 VE TS2 puan türünde - Prof. Dr. M. Turhan Sosyal Bilimler Lisesinden Çağrı Duyuk

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