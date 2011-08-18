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Yaşam

LYS yarın açıklanıyor ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2011 13:16

-LYS yarın açıklanıyor ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) göre, üniversiteye yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına saat 15.00 itibariyle ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Sonuçlar, adayların T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenilebilecek. Ayrıca, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. LYS yerleştirme sonuçlarına göre, üniversitelere toplam 759 bin 638 aday yerleştirilecek. Devlet üniversitelerinin ön lisans programlarına 276 bin 167, lisans programlarına 363 bin 952; vakıf üniversitelerinin ön lisans programlarına 25 bin 932, lisans programlarına 51 bin 66; KKTC üniversitelerinin ön lisans programlarına 1699, lisans programlarına 14 bin 696; yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans programlarına 150, lisans programlarına 2 bin 54 öğrenci kayıt yaptırabilecek.

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