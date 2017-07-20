LYS tercihleri için son gün ne zaman? LYS tercihleri nasıl yapılır?

18 Temmuz'da başlayan üniversite tercih işlemleri 26 Temmuz saat 23:59 itibariyle sona erecek. Adaylar tercihlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesi üzerinden belirlenen zaman dilimi içerisinde tercihlerini tamamlaması gerekiyor.

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Ayıca bu yıl kılavuzda puan türü değişen bölümler var. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’yla (YGS) girmeyi düşünülen bir bölümün puan türü MF, TM ya da TS’ye geçmiş olabilir.

Diğer önemli bir değişiklik de mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler için, bu adaylar artık meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapamayacak.

LYS tercihleri başladı

2017-ÖSYS tercih işlemleri,18 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve 26 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini,18 -26 Temmuz 2017 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı.

Adayların tercihlerinin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmaları için ekranda “2017-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeleri gerekiyor. Adaylar, tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü edinerek saklamalı.

Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler. “Tercih Süresi” tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamaz. Merkezimize gönderilen düzeltme/değişiklik taleplerini içerir dilekçeler işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalı.

LYS tercihlerinde son gün ne zaman?

ÖSYM LYS tercihleri için son günü sınav takvimiyle duyurdu: "2017-ÖSYS tercih işlemleri,18 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve 26 Temmuz 2017 tarihinde sona erecektir. Adaylar tercihlerini,18 -26 Temmuz 2017 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Puan türü değişen bölümlere dikkat

Bu yıl kılavuzda puan türü değişen bölümler var. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’yla (YGS) girmeyi düşündüğünüz bir bölümün puan türü MF, TM ya da TS’ye geçmiş olabilir. Tercihinizi etkileyecek bu hatalara düşmemenin yolu da kılavuzu iyi incelemekten geçiyor. YGS ile öğrenci alan 14 bölümün puan türünü tercih listesi oluştururken bir daha gözden geçirmekte yarar var. Çünkü bu bölümlere artık Lisans Yerleştirme Sınavları’yla (LYS) yani TM, TS, MF puan türüyle öğrenci alınıyor. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri, beden eğitimi ve spor, kimya, okul öncesi ile özel eğitim öğretmenliği bu alanlardan sadece birkaçı.

Özel yetenekle öğrenci alan iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümleri de artık LYS ile öğrenci kabul edecek. Açıköğretim lisans eğitimi almak isteyenlerin de LYS puanına bakılacak. İlahiyat fakültelerine de artık YGS ile değil, LYS ile girilecek.

Diğer önemli bir değişiklik de mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler için, bu adaylar artık meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapamayacak. Ancak bu öğrenciler ek puandan yararlanabilecek. YÖK, meslek lisesi mezunlarının üniversitelerin aynı alandaki ön lisans programlarına yerleştirilmeleri durumunda, merkezi sınavlardan aldıkları puanlara ilave edilecek ‘ek puan’ katsayısını 0.06 olarak açıkladı.

Tercih kılavuzu için tıklayın: