-LYS TERCİHİNDE DOĞRU BAŞARI SIRALARI İNTERNETTE ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - ÖSYM, LYS sonuçlarında yer alan ''Y-MF-4 Puan Türünde Alanında Başarı Sırası'' değerinin yanlış olduğunun belirlendiğini belirterek, Y-MF-4 puanıyla (alanında) tercih yapacak adayların doğru başarı sıralarını bugünden itibaren internetten öğrenebileceğini bildirdi. ÖSYM'den 15-20 Temmuz tarihlerinde adayların internetten öğrendikleri 2010-LYS sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: ''Y-MF-4 Puan Türünde Alanında Başarı Sırası değerinin yanlış olduğu belirlenmiştir. Y-MF-4 puanıyla (alanında) tercih yapacak adaylar doğru başarı sıralarını 21 Temmuz 2010 tarihinden itibaren internetten öğrenebilirler. Sonuç belgesinde Y-MF-4 başarı sırasının (alanında) doğru değeri yer alacaktır.''