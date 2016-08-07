LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YGS ve LYS’nin sona ermesinin ardından başarılı olan adaylar tercihlerini yaptı. Şimdi adaylar sabırsızlıkla LYS tercihlerinin bir an evvel açıklanmasını bekliyorlar. Peki, LYS tercihleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayları nefeslerini tuttu ÖSYM’den gelecek olan haberlere gözlerini dikti. 15 Ağustos – 19 Ağustos tarihleri arasında üniversiteye kayıt yaptıracak olan adaylar büyük bir heyecanla LYS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Henüz ÖSYM’den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

LYS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından üniversite kayıtları başlayacak

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıtları başlayacak.Devlet üniversitelerinde elektronik kayıtlar, 12-16 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2016 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Ek yerleştirmeler

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.

Yükseköğretim programlarının 2016-ÖSYS sonuçlarına göre (sınavsız geçiş dâhil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Sınavsız geçiş dâhil merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.