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Eğitim

LYS tercih kılavuzu yayımlandı

Kılavuz 22 Haziran-4 Temmuz 2017 tarihleri arasında erişime açık olacak

22 Haziran 2017 20:22

LYS'ye giren öğrencilerin merakla beklediği LYS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

ÖSYM, LYS tercih kılavuzunu şu şekilde duyurdu:

"2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 22 Haziran-4 Temmuz 2017 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

LYS tercih kılavuzu için tıklayınız

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