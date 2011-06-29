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Yaşam

LYS SORU KİTAPÇIKLARI İNTERNETTE ANKARA (A.A)

29 Haziran 2011 15:20

-LYS SORU KİTAPÇIKLARI İNTERNETTE ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18-19 ve 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavları'nda (LYS) adaya özgü kitapçık yerine 13 farklı soru kitapçığı kullanıldığını açıkladı.  ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, sınavların Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da yapıldığı anımsatıldı. Sınavlarda tüm güvenlik tedbirlerinin uygulandığı kaydedilen açıklamada, sınavlara 2 milyon 15 bin 632 adayın başvurduğu belirtildi.  Sınavlar için 13 farklı soru kitapçığı hazırlandığı ve 13 farklı soru kitapçığında toplam 580 sorunun yer aldığı ifade edilen açıklamada, sınavların 6 bin 300 bina ve 92 bin 15 salonda gerçekleştirildiği bildirildi. 248 bin 827 görevlinin desteğiyle gerçekleştirilen sınavların sorunsuz olarak tamamlandığı vurgulandı.  Sınavların ana soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandığı belirtilen açıklamada, ''Sınav sonuçları en kısa zamanda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır'' ifadesine yer verildi.

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