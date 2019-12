-LYS SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçları yarın saat 10.30'dan itibaren internetten açıklanacak. Sınavları düzenleyen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, sınav sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla saat 10.00'da YÖK'te basın toplantısı düzenleyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını saat 10.30'dan itibaren http://lys.osym.gov.tr ve http://lys2010.osym.gov.tr internet adreslerinden öğrenebilecekler. Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan tüm adaylara LYS Sınav Sonuç Belgesi gönderilecek. Bu belgede adayın her testteki doğru ve yanlış cevap sayısı, LYS puanları ve başarı sıraları, OBP ve AOBP'leri, yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak. Sınav sonuç belgesinde bir adayın yerleştirmede kullanılmayacak olan puanları yer almayacak. LYS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alındı. Bir adayın katıldığı sınavlarda yer alan her test için bir standart puan hesaplandı. Bu standart puanlar, testlerin ağırlık oranları kullanılarak Ağırlıklı LYS (ALYS) puanları hesaplandı. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturuldu. LYS'de 180 ve üzerinde puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih yapmaya hak kazanacak. Sınavı kazanarak tercih listesi hazırlayan adaylar, tercih formlarını 26 Temmuz-6 Ağustos arasında teslim edecekler.