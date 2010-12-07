'LYS sonuçları perşembeden önce açıklanamaz'

T24 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Yarımağan, LYS sonuçlarını bu hafta içinde açıklamak için çalışmalarının sürdüğünü ancak sınav sonuçlarını perşembe gününden önce açıklanmayacağını kaydetti.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağını, ancak 15 Temmuz Perşembe gününden önce olmayacağını bildirdi.



Yarımağan, sınav değerlendirme işlemlerinin sürdüğünü belirtti. LYS sonuçlarını bu hafta açıklamak için çalıştıklarını kaydeden Yarımağan, ''En erken perşembe günü açıklarız, perşembe gününden önce olmaz'' dedi.



Yarımağan, LYS sonuçlarının açıklanmasından sonra adayların tercih işlemlerini 26 Temmuz-6 Ağustos arasında yapabileceklerini ifade etti. Üniversite adaylarının katıldığı LYS, 19-20 Haziran ve 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde yapılmıştı. Toplam 5 ayrı oturumda gerçekleştirilen LYS'ye 872 bin 800 aday katılmıştı. LYS ile birlikte Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuçları da açıklanacak.





