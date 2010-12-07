T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'LYS sonuçları perşembeden önce açıklanamaz'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Yarımağan, LYS sonuçlarını bu hafta içinde açıklamak için çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

07 Aralık 2010 02:00

T24 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Yarımağan, LYS sonuçlarını bu hafta içinde açıklamak için çalışmalarının sürdüğünü ancak sınav sonuçlarını perşembe gününden önce açıklanmayacağını  kaydetti.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının bu hafta içinde açıklanacağını, ancak 15 Temmuz Perşembe gününden önce olmayacağını bildirdi.

Yarımağan, sınav değerlendirme işlemlerinin sürdüğünü belirtti. LYS sonuçlarını bu hafta açıklamak için çalıştıklarını kaydeden Yarımağan, ''En erken perşembe günü açıklarız, perşembe gününden önce olmaz'' dedi.

Yarımağan, LYS sonuçlarının açıklanmasından sonra adayların tercih işlemlerini 26 Temmuz-6 Ağustos arasında yapabileceklerini ifade etti. Üniversite adaylarının katıldığı LYS, 19-20 Haziran ve 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde yapılmıştı. Toplam 5 ayrı oturumda gerçekleştirilen LYS'ye 872 bin 800 aday katılmıştı. LYS ile birlikte Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuçları da açıklanacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24