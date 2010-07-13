LYS sonuçları perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak

T24 - Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçları 15 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.



Açıklamayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan yaptı.



Yarımağan, 19-20 ve 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde yapılan LYS değerlendirilmesi ve ortaöğretim kurumlarından alınan diploma notlarından adayların Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplanması çalışmalarının tamamlandığını belirtti.



Sonuçların 15 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da YÖK toplantı salonunda basına açıklanacağını kaydeden Yarımağan, adayların ise sonuçları saat 10.30'dan itibaren http://lys.osym.gov.tr ve http://lys2010.osym.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebileceğini ifade etti.