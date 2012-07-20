LYS sonuçları açıklandı, işte birinciler...

2012 Lisans Yerleştirme Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar, 16-17 ve 23-24 Haziran 2011 tarihlerinde yapılan 2012-LYS sonuçlarını ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecek.

Sonuçlara göre, MF-1 ve MF-4 puan türlerinde Özel Merve Büyükkoyuncu Fen Lisesi'nden Abdullah Coşkun birinci olurken; Niğde Fen Lisesi'nden Tamer Taşkıran MF-2 ve MF-3 puan türlerinde birinci oldu.

TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinde Özel İstanbul Fatih Fen Lisesi'nden Fatih Mehmet Adanır birinci olurken, TS-1 ve TS-2 puan türlerinde İstanbul Galatasaray Lisesi'nden İhsan Can Argon ilk sırada yer aldı.

Dil-1 puan türünde Özel Amerikan Robert Lisesi'nden Cengiz Kaan Aköz, Galatasaray Lisesi'nden Dilara Aykanat ve İstanbul Lisesi'nden Merve Özperk birinciliği paylaştılar.

Dil-2 puan türünde Özel Amerikan Robert Lisesi'nden Cengiz Kaan Aköz, Galatasaray Lisesi'nden Rengim Aykan Öztürk ve İstanbul Lisesi'nden Gökçe Sarar birinci oldular.

Dil-3 puan türünde ise Özel Amerikan Robert Lisesi'nden Mehmet Fatih Çamlı, Galatasaray Lisesi'nden Rengim Aykan Öztürk ve İstanbul Lisesi'nden Gökçe Sarar birinci oldular.

En başarılı adaylar lise son sınıflar

Sınavların tümüne 2 milyon 29 bin 200 aday başvururken 1 milyon 938 bin 165 aday sınava girdi. Sınava girmeyen aday sayısı 91 bin 35 olarak belirlendi. 1 milyon 938 bin adayın sınavı geçerli sayılırken, 165 adayın ise sınavı geçersiz sayıldı. LYS'de en başarılı adaylar lise son sınıftaki adaylar ile bir yükseköğretim programını bitirmiş adaylar olurken, en başarılı liseler ise devlet fen lisesi oldu.

Tercih işlemleri Pazartesi günü başlıyor

Adaylar ''2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu''na ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek veya başvuru merkezlerine örnek olarak gönderilen basılı kılavuzu inceleyebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Tercih işlemleri 23 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 3 Ağustos 2012'de sona erecek. Tercih çalışmalarına destek almak için ÖSYM'nin ''http://rehberlik.osym.gov.tr'' web sitesinden yararlanılabilecek.

Ön lisans programlarına göre devlet üniversitelerine 334 bin 263, vakıf üniversitelerine 30 bin 144, KKTC üniversitelerine bin 674, diğer ve yurt dışındaki üniversitelere 100; lisans programına göre devlet üniversitelerine 469 bin 686, vakıf üniversitelerine 60 bin 975, KKTC üniversitelerine 14 bin 811, diğer ve yurt dışındaki üniversitelere bin 722; özel yetenekle öğrenci alan programlara göre devlet üniversitelerine 17 bin 877, vakıf üniversitelerine 4 bin 187, KKTC üniversitelerine 2 bin 141, diğer ve yurt dışındaki üniversitelere bin 918 kontenjan ayrıldı.En çok kontenjanı olan üniversiteler arasında 109 bin 246 ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi birinci sırada yer alıyor. Bu üniversiteyi sırasıyla Erzurum Atatürk, İstanbul, Selçuk, Süleyman Demirel, Kocaeli, Sakarya, Dumlupınar, Gazi ve Cumhuriyet üniversiteleri izliyor.