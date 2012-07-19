YÖK LYS'de yine karar değiştirdi, 1.6 milyon öğrenci şimdi ne yapacak?

Abbas Güçlü

(Milliyet, 19 Temmuz 2012)

Puan hesaplamasında en başa dönüldü ama!..

YÖK ve ÖSYM, TBMM ve Danıştay’ın aldığı karara, uymak zorunda olduğunu nihayet hatırladı. Bir Hukuk Devleti’nde zaten aksi düşünülemezdi. Ama birilerinin, bunu YÖK ve ÖSYM’ye hatırlatması gerekiyordu. Bu görevi, Danıştay üstlendi ve önceki gün, bunu bir kez daha YÖK ve ÖSYM’ye hatırlattı. Ültimatom niteliğindeki son uyarıdan sonra, YÖK ve ÖSYM, bir kez daha karar değiştirdi ve en başa döndü.

Peki şimdi ne olacak?

ÖSYM, iki gün önce yayınladığı kılavuzu, iptal ederek, hemen yeni bir kılavuz hazırlığına başladı. Yeni kılavuzda, sadece bireysel başarının yani diploma notunun değil, okul başarısının da dikkate alınacağı vurgulanacak. Yani geçen yılki Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı’na dönülecek. Ve bu da ÖSYM’ye çok fazla zaman kaybettirecek. Sınav takvimi altüst olacak! Her an açıklanması beklenen LYS sonuçları ise bir başka bahara ertelenebilecek...

Adayların başı döndü

Üniversite puanlarının nasıl hesaplanacağına yönelik gelişmeler, sadece adayların değil, velilerin de başını döndürdü. YÖK, karar değiştirdikçe, veliler yargıya gitti. Yargı karar aldıkça, YÖK bazen direndi, bazen görmezden geldi, bazen de uygulamak zorunda kaldı.

İşte o baş döndüren süreç:

- 01.12.2011 YÖK Genel Kurul Kararı doğrultusunda 2012 - ÖSYS Kılavuzu yayımlandı ve takvim ilan edildi. Bu Kılavuz’da Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOÖBP) uygulanacağı ilan edildi.

- 3-13 Ocak 2012 tarihlerinde üniversite sınav başvuruları yapıldı.

- 1 Nisan 2012’de YGS sınavı yapıldı.

- 11 Nisan 2012’de, 6287 sayılı Kanun (4+4+4 yasası) yürürlüğe girdi ve 2547 sayılı Kanun’da değişiklik yaptı.(Başarı puanının hesaplanmasıyla ilgili olarak okul başarısının değil, bireysel başarının esas alınacağına vurgu yapıldı.)

- 17.05.2012 YÖK, Genel Kurul Kararı ile Kılavuzun 4+4+4’e göre yeniden düzenlendi.

- 29 Mayıs 2012’de, ÖSYM tarafından, AOÖBP’yi değil, OÖBP’nı esas alan 2. Kılavuz yayınlandı. Bunun üzerine velilere mahkemeye gitti.

- 16-24 Haziran LYS sınavları yapıldı.

- 9 Temmuz 2012’de, ÖSYM, sitesinde bir duyuru yayınlanarak, yasal değişiklik uyarınca YÖK’ün henüz bir düzenleme yapmadığını, adaylardan gelen yoğun talep nedeniyle ön bilgi vermek amacıyla Kılavuzda yer alacak tabloları yayımladığını, YÖK’ten bilgi geldiğinde sınav sonuçlarını ve kılavuzun tamamının açıklayacağını duyurdu.

- 12 Temmuz 2012’de, 6353 sayılı Kanun (torba yasa) yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Gerekçesiyle birlikte değerlendirildiğinde, YÖK tarafından 01.12.2011 tarihinde belirlenmiş ilk kılavuza göre hesaplama yapılması gerektiği uyarısı yapıldı.

- 12 Temmuz 2012’de yani torba yasanın çıktığı gün, YÖK toplandı ve bu yasayı görmemezlikten gelerek, 2. Kılavuza göre işlem yapacağını ilan etti.

- 16 Temmuz’da da ÖSYM, YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda, kılavuzu, 2. Kılavuza uygun olarak, yani diploma notunu esas alarak yayınlayacağını ilan etti.

- 17 Temmuz’da, 13 Temmuz tarihli Danıştay Kararı, ayrıntılı bir şekilde kaleme alınarak Danıştay sitesinde ilan edildi.

- 18 Temmuz’da yani dün, YÖK yeniden toplandı, Danıştay kararının ışığında, bu kez, 1. Kılavuzu uygulama kararı aldı. Ve üniversite yerleştirme puanının hesaplanmasında AOÖBP’nin uygulanacağını ilan etti.

Takvim altüst oldu

ÖSYM, okullardan diploma notu toplama işlemlerinin, 11 Haziran-3 Temmuz arasında yapılacağını ilan etti.

Bir kaç gün içersinde de sonuçları açıklayacaktı. Fakat hazırladığı sonuçlar, sadece diploma notunun katkısını içeriyor. Oysa şimdi öğrencinin diploma notu ile bu diploma notunun, o okuldan bu sene mezun olan tüm öğrencilerin diploma notu içersindeki yeri de dikkate alınarak ve okulun sınavdaki başarı durumu da gözetilerek bir formülasyonla hesaplanması gerekiyor.

Peki bu işlem ne kadar sürer ve sınav takvimi ne kadar sarkar. Herhalde bunu da en iyi ÖSYM bilir. Tabi bu arada yeni zikzaklar çizilmezse...

YÖK’ün kararsızlığı

Bu kadar basit bir konuda bile sağlıklı bir karar veremeyen YÖK ve ÖSYM, milyonlarca gencin geleceğine nasıl karar verecek? Bu soruyu, kamuoyuna açık bir şekilde, bu kurumların arkasında duranlara soruyoruz ve cevap bekliyoruz!..

Ama onlar kızsa da Milliyet’e teşekkür edenler de var. İşte üniversite adaylarından gelen mail: “Kendimizi değersiz, önemsiz; geleceğimizi belirsiz hissettiğimiz bu zor zamanlarda, bizim sesimiz olabildiğiniz için en büyük teşekkürü size borçluyuz. Bizim de, kendimizi savunma hakkına sahip olduğumuzu hatırlattınız bize. Kendimizi daha iyi anlatmamızı, durumumuzu daha iyi açıklamamızı sağladığınız, bunu tüm gençler olarak unutmayacağız. Sağ olun, var olun...”