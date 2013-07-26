LYS sonuçları açıklandı, birinciler elektrik mühendisliği ve tıp tercih etti

LYS sonuçlarına göre üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Aday sonuçları ÖSYM'nin internet sitelerinden öğrenilebilecek.



ÖSYM, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylarla Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2013-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından açıklandı.

Adaylar sonuçları ÖSYM'nin ''https://sonuc.osym.gov.tr'' adresli internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.



109 bin kontenjan boş kaldı



Üniversitelerdeki lisans programlarına 385 bin 795, ön lisans programlarına 286 bin 622 aday yerleşti. Lisans programlarında 36 bin 183, ön lisans programlarında 73 bin 6 olmak üzere üniversitelerde 109 bin 189 kontenjan boş kaldı.



Birinciler elektrik mühendisliği ve tıp tercih etti



LYS 2013 sonuçlarına göre MF-1 puan türünde Türkiye birincisi olan Fatih Aslan Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümüne, MF-2 ve MF-3 puan türlerinde Türkiye birinciliğini kazanan Mert Mestanoğlu da Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti.



Kayıtlar 2-6 Eylül arası



ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2013-ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-6 Eylül 2013 tarihlerinde ilgili üniversiteler tarafından yapılacak.