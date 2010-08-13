LYS sonuçları açıklandı

T24 - Lisans Yerleştirme Sınavları sonuçlarına göre üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı.





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Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) yerleştirme sonuçları ile sınavsız geçiş kapsamında tercih gönderen 1 milyon 104 bin 763 adaydan 561 bin 3 aday üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

Üniversitelerin lisans programlarında 33 bin 99, ön lisans programlarında 77 bin 702 kontenjan boş kaldı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Nisan 2010 gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile 19-20 ve 26-27 Haziran 2010'da yapılan Lisans Yerleştirme Sınavları sonuçlarına ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının katılmasıyla hesaplanan yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınavsız geçiş hakkına sahip meslek lisesi mezunları da ön lisans programlarına yerleştirildi.

Yerleştirme işlemlerine ilişkin verilere göre, tercih yapma hakkı olan toplam 1 milyon 542 bin 583 adaydan 1 milyon 104 bin 763'ü tercih formu gönderdi.

Tercih değerlendirme sonucunda, üniversitelerdeki 671 bin 804 kontenjandan 561 bin 3'üne yerleştirme yapıldı. Böylece tercih gönderen 1 milyon 104 bin 763 adaydan yaklaşık yarısı yerleşmiş oldu.

Boş kontenjanlar

Üniversitelerdeki lisans programlarına 327 bin 869, ön lisans programlarına 233 bin 134 aday yerleşti.

Lisans programlarında 33 bin 99, ön lisans programlarında 77 bin 702 olmak üzere üniversitelerde toplam 110 bin 801 kontenjan boş kaldı. Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 11 bin 547, ön lisans programlarında 57 bin 646; vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 9 bin 75, ön lisans programlarında 18 bin 395; KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarında 11 bin 563, ön lisans programlarında 1559; yurtdışındaki üniversitelerin lisans programlarında 914, ön lisans programlarında 102 kontenjan boş kaldı.

Açıköğretimde ise lisans programlarına 97 bin 782, ön lisans programlarına 104 bin 731 kişi yerleşti.

Sonuç belgesi gönderilmeyecek

2010-ÖSYS sınav sonuç belgeleri adaylara gönderilmeyecek. Adaylara ilişkin yerleştirme ve kimlik bilgilerini içeren fotoğraflı aday listeleri üniversite rektörlüklerine elektronik ortamda iletilecek. Yükseköğretim programlarına kayıtlar 31 Ağustos - 7 Eylül 2010 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, kayıt için gerekli belgelerle birlikte yerleştirildikleri üniversitelere başvurarak kayıt yaptıracaklar.

Adaylar, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs, kredi, katkı kredisi ve yurt başvurularını http://www.kyk.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.