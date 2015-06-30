LYS sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-14 ve 20-21 Haziran'da yapılan 2015 , Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

20 Haziran'da yapılan Fen bilimleri sınavının (2015-LYS-2) kimya testinin temel soru kitapçığında yer alan 8 ve 14. sorular ile 14 Haziran'daki Yabancı Dil Sınavının (2015-LYS-5) İngilizce testinin temel soru kitapçığında yer alan 49. soru, ÖSYM Yönetim Kurulu kararı ile iptal edildi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) 2015 Kılavuzunun "4.6.1. LYS Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından geçersiz sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir" hükmü gereği; kimya testi ile İngilizce üestinde en az bir cevabı bulunan tüm adayların bu soruları doğru cevapladıkları kabul edilerek değerlendirme işlemi yapıldı.