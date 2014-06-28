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Yaşam

LYS sonuçları açıklandı, Fethullah Gülen 3'üncü oldu

Lisans Yerleştirme Sınav sonuçları sınavların tamamlanmasından 6 gün sonra açıklandı. Sonuçlara göre Fethullah Gülen'in yeğeni Fethullah Gülen 3'üncü oldu

28 Haziran 2014 10:25

Lisan Yerleştirme Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasından 6 gün sonra açıklandı. Adaylar sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.  

Toplam 1 milyon 423 bin 127 adayın girdiği LYS sınavının sonuçlarında dereceye giren öğrenciler arasında bir isim dikkat çekti. Gülen cemaati lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Fetullah Gülen LYS'de  TM 1 ve TM 2 Puan Türlerinde Türkiye 3.sü oldu.

Fethullah Gülen, Twitter'da "Lys de 3. oldum Allah'a şükürler olsun. Aileme, hocalarıma, arkadaşlarıma ve dua edip bu sevinci benimle paylaşan herkese teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Başta Hakan Şükür olmak üzere bir çok kişi Gülen'e tebrik mesajları gönderdi. 

Adaylar için bundan sonra tercih süreci başlayacak.

Tercihler 7-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 

 

Sonuçlarınızı öğrenmek için tıklayınız.

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