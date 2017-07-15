LYS sınavına girenlerin cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) giren öğrencilerin cevap kağıtların erişime açtığını duyurdu.

Adaylar, ÖSYM sitesinde T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Adaylar ayrıca, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya cevabı da inceleyebilecekler.



Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

Cevap kağıtlarını görüntülemek için tıklayın:

