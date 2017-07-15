T24 LogoT24 Logo
Eğitim

LYS sınavına girenlerin cevap kağıtları erişime açıldı

Adaylar ÖSYM sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecek

15 Temmuz 2017 20:58

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) giren öğrencilerin cevap kağıtların erişime açtığını duyurdu.

Adaylar, ÖSYM sitesinde T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Adaylar ayrıca, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya cevabı da inceleyebilecekler.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

Cevap kağıtlarını görüntülemek için tıklayın
 

 

ETİKETLER

ÖğrenciÖSYMLYSErişimeaçıldısınavcevapkağıdıanahtar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24