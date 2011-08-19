-LYS şampiyonu Boğaziçi'ne yerleşti İZMİR (A.A) - 19.08.2011 - LYS'de TM-1, TM-2, TM-3 puan türünde Türkiye birincisi olan Özel Yamanlar Anadolu Lisesi öğrencisi Deniz Çağlın, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne yerleşti. Tatil için İstanbul'da olan Çağlın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LYS sonuçlarının ardından tek tercih yaptığını belirterek, yeni okulunun hayırlı olmasını diledi. LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından gazetelerde ''diplomat olmak istediği'' yönündeki beyanının yer alması üzerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun kendisini aradığını hatırlatan Çağlın, şöyle dedi: ''Sayın Davutoğlu beni aradığında tebrik etti, diplomat olmak isteyişimden de memnun olduğunu söyledi. Hukuk Fakültesi ile Uluslararası İlişkiler Fakültesi arasında seçim yapmayı düşünüyordum. Ben de konuşmamızda 'hangi okulu tercih etmeliyim' diye sordum. Kendisinin Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora yaptığını anlattı. Üniversite seçiminde Dışişleri Bakanı Davutoğlu'yla konuşmamız etkili oldu. Uluslararası İlişkiler'e yöneldim.'' Çağlın, Davutoğlu'nun Türk dış politikasını iyi yerlere getirdiğini, çok beğendiği bir diplomat olduğunu ifade ederek, ''Onun gibi bir diplomat olmak istiyorum. Çok iyi bir örnek'' dedi. Çift ana dal programı ile İşletme de okumak istediğini anlatan Çağlın, okulu bitirdikten sonra ABD'de yüksek lisans yapmayı düşündüğünü belirtti. Esnaf baba ve ev hanımı annenin çocuğu Çağlın, üniversiteden aylık 375 lira burs alacağını kaydederek, kalacak yer konusunun kesinleşmediğini, üniversitenin yurdunda kalabileceğini söyledi.