LYS maratonu sona erdi

T24- Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) son oturumu olan Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) sona erdi.

Sınavı düzenleyen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Fen Bilimleri Sınavı ile LYS'nin tamamlandığını belirtti. Sınavın sorunsuz geçtiğini ifade eden Yarımağan, geçen hafta sonu gerçekleştirilen sınavların değerlendirmesinin sürdüğünü, dün ve bugün yapılan sınavların değerlendirmesine de başlayacaklarını kaydetti.

Yarımağan, sınav sonuçlarını 15 Temmuza kadar açıklamayı planladıklarını bildirdi.

LYS-2, tüm il merkezleri ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Toplam 891 bina ve 11 bin 770 salonda yapılan, 38 bin 252 kişinin görev aldığı sınava 276 bin 900 aday katıldı. Sınav, tek oturumda 135 dakika sürdü. Sınavda adaylara fizik, kimya ve biyoloji testlerinde 30'ar soru yöneltildi ve her test için 45 dakika cevaplama süresi verildi.

ÖSYM, 19 Haziranda Matematik ve Yabancı Dil, 20 Haziranda Sosyal Bilimler, 26 Haziranda da Edebiyat-Coğrafya sınavlarını yapmıştı.

LYS'nin tüm oturumlarına 872 bin 800 aday katıldı. (aa)