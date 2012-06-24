Öğrencilerin LYS maratonu sona erdi

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavları, Fen Bilimleri Sınavı ile sona erdi.



LYS-2, Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Sınava 308 bin 702 aday katıldı. Tek oturumda uygulanan sınav 135 dakika sürdü.

Adaylara 90 sorunun yöneltildiği sınavda, Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri yer aldı. Testlerde 30'ar soru için 45'er dakika süre verildi. Testler ayrı soru kitapçıklarında yer alırken, tek cevap kağıdı kullanıldı.

Adayların çoğunluğu, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sabah erken saatlerden itibaren sınav yerlerine geldi. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve detektörle arandı.

Sınav sırasında ÖSYM'yi temsil eden özel görevliler sınav salonlarını dolaşarak, gereken bütün önlemleri aldı.

Geçen hafta sonu başlayan Lisans Yerleştirme Sınavları, bugün yapılan sınavla tamamlandı. Tüm sınavlara toplam 871 bin 313 aday başvuruda bulundu.

Adaylar LYS sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.