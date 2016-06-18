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LYS maratonunun ilk adımı tamamlandı

LYS, 19 Haziran Pazar günü yapılacak matematik sınavı ile devam edecek

18 Haziran 2016 12:50

Üniversiteye girişin ilk aşaması olan Yükseköğretime Giriş Sınavı'ndan (YGS) en az 180 puan alan yaklaşık 1 milyon öğrenci, dört yıllık fakültelere yerleşmek için Lisans Yerleştirme Sınavı'na girecek. LYS oturumları bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu gerçekleştirilen 5 oturumda tamamlanacak.  

Adaylar, bugün (18 Haziran 2016) LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı’na girdi. Saat 10.00’da başlayan sınavda öğrenciler, Tarih, Coğrafya-2, Felsefe grubu, Din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerine ait soruları yanıtladı. 

LYS maratonu, 19 Haziran Pazar günü yapılacak matematik sınavı ile devam edecek. Adaylar LYS-1'de; matematik testinde 50, geometri testinde de 30 soru yanıtlayacak.

 

İkinci hafta da oturumlar devam edecek

 

LYS oturumları 25-26 Haziran'da da devam edecek. LYS-5 (Yabancı dil sınavı) da 25 Haziran cumartesi  saat 14.30'da başlayacak. Yabancı Dil Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılacak. Sabah 10.00'da da LYS-2 (fen bilimleri sınavı) gerçekleştirilecek. Adaylar, fizik, kimya ve biyoloji testlerini cevaplayacak.

LYS maratonunun son sınavı olan LYS-3, 26 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler, LYS-3'te Türk dili ve edebiyatı testi ile coğrafya-1 derslerine ait soruları cevaplayacak.

 

 

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