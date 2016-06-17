LYS maratonu hafta sonu başlıyor

Üniversiteye girişin ilk aşaması olan Yükseköğretime Giriş Sınavı'dan (YGS) en az 180 puan yaklaşık 1 milyon öğrenci, dört yıllık fakültelere yerleşmek için LYS'ye girecek. LYS oturumları bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu 5 oturumda tamamlanacak.

Adaylar, 18 Haziran Cumartesi LYS-4'e (Sosyal Bilimler Sınavı) girecek. Sınav sabah 10.00'da başlayacak, 135 dakika sürecek. LYS-4'te, tarih testi, coğrafya-2 testi ve felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testi yer alacak. 19 Haziran Pazar günü ise LYS-1 (matematik sınavı) başlayacak. LYS-1'de, matematik testi ve geometri testi yer alacak. Adaylar, matematik testinde 50, geometri testinde ise 30 soru yanıtlayacak.

İkinci hafta da oturumlar devam edecek

LYS oturumları 25-26 Haziran'da da devam edecek. LYS-5 (Yabancı dil sınavı) da 25 Haziran cumartesi saat 14.30'da başlayacak. Yabancı Dil Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılacak. Sabah 10.00'da da LYS-2 (fen bilimleri sınavı) gerçekleştirilecek. Adaylar, fizik, kimya ve biyoloji testlerini cevaplayacak. 26 Haziran Pazar günü de LYS-3 (edebiyat-coğrafya sınavı) yapılacak. LYS-3'te, Türk dili ve edebiyatı testi ile coğrafya-1 testi yer alacak.

Adayların yanlarında kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete gibi yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçları getirmemesi gerekiyor. Sınav salonları, ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecek. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları duyuruldu.

Sonuçlar 18 Temmuz, tercihler 26 Temmuz

Al Jazeera’de yer alan habere göre, LYS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler üniversite tercihlerini ise 26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapacak. 24 üniversiteyi tercih etme hakları olacak. Tercih kılavuzunda öğrencilerin tercih etmek istediği programların puan türleri ve üniversitelerle ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak. 2015 yılında Tıp Fakültelerine 40 bin, Hukuk Fakültelerinde 150 bin baraj sınırlaması getirilmişti. YÖK, bu yıl mühendisliğe de 240 bin başarı sırası barajı getirdi. Ziraat, su ürünleri ve orman fakülteleri bu barajdan muaf tutuldu. Mimarlığa ise 200 bin barajı getirildi. Yani mimarlık tercihi yapacak öğrencilerin Türkiye genelinde ilk 200 binde olması gerekiyor.

Tercih kılavuzunda yenilik var

Bu yıl tercih kılavuzunda yenilikler de var. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), adayların ‘bilinçli tercih’ yapabilmesi için geçen sene lisans programlarındaki öğretim üyeleri sayılarını tercih kılavuzuna yazmıştı. Öğrenciler aynı bölümün hangi üniversitede kaç öğretim üyesi ile eğitim verdiğini görebilmişti. Bu sene ise merkezi sınavlarda üniversitelerin mezunlarının başarılarını belirtilecek. Adaylar, tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerin o programından mezun olanların başarılarını artık görebilecek. Örneğin tıp fakültesini tercih edecek bir aday gitmeyi düşündüğü üniversitenin tıp fakültesi mezunlarının, o programdaki akademisyen sayısı dışında, merkezi sınavlardaki başarılarını da görebilecek.