LYS gecesi davul çalma yasağı

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, hafta sonu yapılacak olan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) öncesi öğrencilere önemli bir jest yaptı. Öğrencilerin sınav gecelerinde uykularının bölünmemesi, olumsuzluk yaşamamaları için cuma ve cumartesi geceleri, ramazan davulcularının çalışmasını yasakladı. Kent merkezinde ve ilçelerinde polis, öğrenciler için davulların çalınmasına izin vermeyecek.

Gençlerin üniversite hayallerine kavuşabilmeleri için bir yıldır hazırlandıkları sınavlar 10 Haziran 2017 tarihinde başlayacak. 10 Haziran cumartesi LYS 4, 11 Haziran Pazar günü de LYS 1 sınavı yapılacak. Bu önemli sınav öncesinde İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'dan, öğrenciler için önemli bir jest geldi. Aşkın, öğrencilerin sınav gecelerinde uykularının bölünmemesi, olumsuzluk yaşamamaları için cuma ve cumartesi geceleri, ramazan davulcularının sokağa çıkıp davul çalmalarını yasakladı. Talimat doğrultusunda, kent merkezinde ve ilçelerinde polis, öğrenciler için davulların çalınmasına izin vermeyecek.