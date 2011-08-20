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Yaşam

LYS birincisinin tercihi Boğaziçi KIRŞEHİR (A.A)

20 Ağustos 2011 15:38

-LYS birincisinin tercihi Boğaziçi KIRŞEHİR (A.A) - 20.08.2011 - Lisans Yerleştirme Sınavı'nda MF-1 ve MF-2 puan türlerinde Türkiye birincisi olan Kırşehirli Murat Kaan Erdal, Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşti. Kırşehir Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi öğrencisi Murat Kaan Erdal, tercih ettiği Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümüne girmeyi başardı. Erdal, AA muhabirine, hedefinin ve hayalinin Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek olduğunu belirterek, girdiği ilk sınavda bu amacına ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi. Kendisine LYS sınavlarında ve tercih döneminde destek olan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür eden başarılı öğrenci, üniversite eğitiminde de aynı başarıyı göstermek için çaba harcayacağını kaydetti.

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