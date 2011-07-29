-LYS BİRİNCİSİ MENEKŞE BALIKESİR'DE OKUYACAK BALIKESİR (A.A) - 28.07.2011 - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde imkansızlıklar içinde büyük bir başarıya imza atarak emanet kitaplarla Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Türkçe-Sözel-2'de (TS-2'de) 579.815 puanla Türkiye birinciliğini kazanan Menekşe Okyay (18), Balıkesir'de okuyacak. Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesinden mezun olan başarılı öğrenciye üniversite eğitimi süresince her türlü desteğin verileceğini söyledi. Arslan, Okyay ailesinin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli birimlere talimat verildiğini bildirdi. Bu arada, Menekşe Okyay ve ailesini ziyaret eden Savaştepe Kaymakam Vekili Mustafa Çakır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Koyuncu da başarılı öğrenciye destek olacaklarını bildirdiler. Elde edilen başarının Savaştepe ve aile için çok önemli olduğuna dikkati çeken Kaymakam Vekili Çakır şunları söyledi: ''Ailemiz zorluklar içinde. Emekli öğretmen olan babası ve ev hanımı annesi, Menekşe ile imkanları ölçüsünde ilgilenebilmiş. Ailenin maddi imkansızlıklar ve hastalıklarla boğuştuğu bir ortamda böyle bir başarı çok önemli. Ailenin 12 bin liralık kredi borcu da var. Öncelikle bu sorunları çözeceğiz. Kimse Yok mu Derneğinin bu girişimi bizi çok memnun etti. Türkiye çapında ve dünyada büyük organizasyonlar yapan derneğin ilgisi için teşekkür ediyorum.'' -İŞ ADAMLARI BURS İÇİN DEVREDE- İlçe Milli Eğitim Müdürü Koyuncu da olayın basına yansımasından sonra onlarca yardımseverin kendilerini ve aileyi aradığı belirterek, ''Şu ana kadar 25'in üzerinde, ismini vermek istemeyen tanınmış hayırsever iş adamı aradı. Hem burs hem de diğer maddi yardımlar için kızımızın adına bir hesap açıldı. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.'' -DERNEKTEN YARDIM ELİ- Kimse Yok mu Derneği Balıkesir Şubesi Sorumlusu Yaşar Yeşil de Savaştepe ilçesinde üniversite sınavına emanet kitapla hazırlanarak TS-2 puan türünde Türkiye birincisi olan Menekşe Okyay'a (18) sahip çıktı. Yeşil, hasta ve engelli annesine bakmak zorunda olan, üniversiteye gidecek maddi gücü bulunmayan genç kıza burs, Balıkesir merkeze taşınacak ailesine ise ev eşyası ve kira yardımında bulunacaklarını söyledi. Aileye verilecek desteğin önemine dikkati çeken Yeşil, ''Genel merkezimizin de desteğiyle öncelikle ailemize buzdolabı ve çamaşır makinesi vereceğiz. Kardeşimizi başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Bu mutluluğa bir nebze katkımız olursa seviniriz'' dedi. Kimse Yok mu Derneği Genel Başkanı Ünal Öztürk de ziyaret esnasında Menekşe Okyay'a telefon ederek kutladı. Konunun takipçisi olacağını belirten Öztürk, genç kız ve ailesine gereken her türlü yardımın yapılacağını kaydetti. -ÜNİVERSİTEYİ BALIKESİR'DE OKUYACAK - Birçok özel ve devlet üniversitesinden teklif alan Menekşe Okyay ise tercihini annesinin hastalığı yüzünden Balıkesir'den yana kullanacağını söyledi. Emekli öğretmen Osman ile ev hanımı Naciye Okyay çiftinin tek çocuğu olan Menekşe, annesine bakması gerektiği için Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü tercih edeceğini söyledi. Menekşe Okyay, şöyle konuştu: ''Ailemin maddi sorunu nedeniyle ihtiyaç duyduğum kitapları alamadım. Kütüphaneden, yakınlarımdan aldığım ödünç kitaplarla çalıştım. Yaklaşık bir yıldır annem neredeyse hiç göremiyordu. Ev işlerini de bulaşık, çamaşır gibi işlerini de ben yapıyordum. Bazen gece yarılarına kadar ev işi yapıp, ders çalıştığım oldu.'' Son birkaç gündür gerek yurt içi gerek yurt dışından vakıf, hayırsever ve üniversitelerden çok sayıda telefon aldığını ifade eden Menekşe, ''Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu durumdan çok memnunum. Kimse Yok mu Derneğine de destekleri için teşekkür ediyorum. Bu derneği zaten biliyordum, geldikleri için çok memnun oldum'' diye konuştu. -''HALİMİZDEN MEMNUNUZ'' - Baba Osman Okyay da Kimse Yok mu Derneğini daha önce televizyonlardan izlediğini söyledi. Okyay, şöyle konuştu: ''İnsanlara yardım ediyorlardı. Böyle şeylerin gerçek olduğuna inanamıyorduk. Şimdi de bize geldiler, inandık. Amacım, kızımı okutup eşimi tedavi ettirmek. Balıkesir'de mütevazi bir şekilde yaşamak istiyorum. Evimiz çok küçük. Hasta eşimle birlikte başka oda olmadığı için mutfakta yatıyoruz. Eşyamız da yok. Kızım sınava evde hazırlandı. Yine de halimizden memnunuz, lüks eşyalara alışmadık, kullanmıyoruz da.'' Şeker hastası olan ve bir gözü görmeyen ev hanımı Naciye Okyay ise kızının başarısından dolayı gururlu ve mutlu olduğunu dile getirerek, kendilerine yardım eden ve etmeye çalışan herkese teşekkür etti.