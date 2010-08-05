-LYS BİRİNCİSİ HUKUK FAKÜLTESİNİ TERCİH ETTİ İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye birincisi olan Mustafa Raşit Akınalp, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etti. Akınalp, tercihini gönül rahatlığı ile yaptığını ve mutlu olduğunu belirterek, hedefinin eğitimini tamamladıktan sonra yurt dışında kariyer yapmak olduğunu ifade etti. Tercih aşamasında birçok üniversiteyi araştırdığını ve gördüğünü kaydeden Akınalp, sonunda tercihini eğitimin kalitesi ve sunduğu imkanlar nedeniyle Fatih Üniversitesinden yana kullandığını belirtti. Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Kaşıkçı da ilk 1000 içerisinde yer alan çok sayıda öğrencinin kendi üniversitelerini seçmesinin memnuniyet verici bir durum olduğunu bildirdi.