-LYS BAŞVURUSUNA 2 GÜNLÜK EK SÜRE ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) ücret yatırdığı halde başvuru yapmayı unutan adaylar ile gireceği LYS'lerde değişiklik yapmak isteyenlere bugünden itibaren 8 Hazirana kadar iki günlük ek süre tanıdı. ÖSYM, internet sitesinden ''Başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıran adayların başvuru işlemlerinin tamamlanması ve başvuru yapılan LYS'lerde değişiklik isteği'' konulu duyuru yaptı. Buna göre, 2011 LYS'ye başvurmak için sınav ücretini bankaya yatıran ancak başvurusunu yapamayan adaylar, bugün saat 16.30'dan itibaren 8 Haziran Çarşamba günü saat 17.30'a kadar başvurabilecekler. Bu adaylar, LYS başvurularını, başvuru merkezlerinden veya bireysel olarak ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sadece Ankara'da sınava girmek kaydıyla yapabilecekler. 2011-LYS'ler için başvurusunu yapan ancak LYS'lere girme isteğinde değişiklik yapmak isteyen adaylar da yine aynı süre içinde, başvuru merkezlerinden veya bireysel olarak ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile girmek istedikleri yeni LYS'lere başvurabilecekler. Bu adaylar da LYS değişikliği başvurularını sadece Ankara'da sınava girmek kaydıyla yapabilecekler. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile 13 Haziran 2011 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden 2011-LYS-EK'i seçerek başvuru yaptıkları her LYS için ayrı ayrı edinecekler.