-LYS BAŞVURULARI UZUYOR ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - ÖSYM Başkanlığı, 25 Nisan 2011 günü (yarın) başlaması planlanan 2011-LYS başvurularının, YGS sonuçlarının açıklandığı andan itibaren başlayacağını ve adayların başvurmalarını sağlayacak kadar süre uzatılacağını bildirdi. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 27 Mart 2011'de yapılan Yükseköğretim Geçiş Sınavı (2011-YGS) değerlendirme çalışmalarının tamamlandığı ifade edilirken, YGS sınav sonuç değerlendirmeleriyle ilgili olarak kamuoyunda ''şifreli soru/cevap'' şeklinde yer alan konunun ÖSYM ve adli kurumlar tarafından araştırıldığı ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi. ÖSYM açıklaması şöyle: ''27 Mart 2011 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavının (2011-YGS) değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Sınav sonrası kamuoyunda süregelen iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm boyutları ile araştırılmaktadır. Başsavcılığın araştırmaları tamamlandığında 2011-YGS sonuçları açıklanacaktır. 25 Nisan 2011 günü başlaması planlanan 2011-LYS Başvuruları da YGS sonuçlarının açıklandığı andan itibaren başlayacak ve adayların başvurmalarını sağlayacak kadar süre uzatılacaktır.''