LYS başvuruları başladı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) en az bir puan türünden 180 puan barajını aşan üniversite adayının katılacağı üniversiteye giriş sınavlarının ikinci aşaması Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) başvurular bugün başladı.

LYS puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, YGS'ye ek LYS'lerden tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olanlara da girmeleri gerekiyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'na göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS'ye başvurabilecek.

LYS'lere girme hakkı kazanan adaylar, başvurularını bugünden itibaren 29 Nisan'a kadar yapabilecek, başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacak.

LYS, başvuruları internet aracılığıyla ya da herhangi bir başvuru merkezi aracılığıyla yapılabilecek. Başvurusunu merkez aracılığıyla yapan adaylar, 2 lira başvuru hizmeti ücreti ödeyecek.

Adaylar 5 LYS'den, hesaplanmasını istedikleri sınavlara girebilecek. Adaylar girmek istedikleri her bir sınav için 25 lira yatıracak.

Adaylar; Akbank, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Türk Ekonomisi Bankası ve Deniz Bank'ın tüm şubeleriyle internet bankacılığı aracılığıyla ya da tüm PTT işyerlerinden veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan 'ücretler' alanından kredi kartı veya banka kartı ile sınav ücretini yatırılabilecek.

LYS başvuruları için adayların, hangi LYS'lere girmek istediklerine karar vermeleri, sınav ücretini yatırmaları ve internet veya bir başvuru merkezi aracılığıyla başvurularını yapmaları gerekiyor.

YGS'den 180 üzeri puan alanlar LYS'ye girecek.

YGS'de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adayların; YGS puanlarıyla bir yükseköğretim programını tercih etme (sınavsız geçiş hakkı olanlar hariç) ve LYS'lere girme hakları bulunmuyor.

YGS'de 140.00000-179.99999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS'lere girebilecek. YGS'de 180 ve üzeri puan alanlar hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekiyor.