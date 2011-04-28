-LYS BAŞVURULARI 6 MAYIS'TA SON ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanlarından biri 180 ve üstü puan alan adayların başvuracağı Lisans Yerleştirme Sınavlarına başvurular yarın başlayacak. LYS başvuruları 6 Mayıs'ta sona erecek. ÖSYM'den yapılan açıklamada, YGS'ye giren adaylara sonuç belgesi gönderilmeyeceği bildirildi. Adaylar YGS sonuçlarını TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ''http://ygs.osym.gov.tr'' ve ''http://ygs2011.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecek. YGS puanlarından en az biri 180 ve üstü olan adaylar LYS'ye başvurma hakkı elde etti. Bu adaylar başvurularını yarından itibaren 6 Mayıs'a kadar yapabilecek. LYS'ler için ayrı kılavuz yer almazken, 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu ÖSYS sistemi ile ilgili ilke ve kuralları kapsıyor. Adayların başvuru yapmadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor. LYS başvuruları bireysel olarak internet aracılığıyla yapılabileceği gibi 2 TL hizmet ücreti ödenerek Başvuru Merkezi aracılığı ile de yapılabilecek. LYS'lere katılma hakkı elde eden adaylar, 5 LYS'den hesaplanmasını istedikleri LYS puanına uygun istedikleri sınava katılabilecekler. ÖSYM, adaylara en az 2 LYS'ye katılma önerisinde bulundu. Adaylar, LYS'ye başvurmadan önce, girecekleri LYS'ye karar vermesi gerekiyor. Adaylar başvuru için, LYS ücretlerini ÖSYS Kılavuzundaki yer alan bankalardan birine yatıracak, hangi ilde sınava gireceklerini karar verecek, internet veya başvuru merkezi aracılığıyla başvurularını yapacaklar. LYS'ler 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da yapılacak. Adaylar girmek istedikleri LYS'lerin hepsine aynı merkezde girecek. Her aday 2 sınav merkezi tercihi yapabilecek. İnternet konusunda deneyimli olmayan adayların Başvuru Merkezi aracılığı ile LYS'lere başvurmaları öneriliyor. İnternet aracılığı ile başvuru yapan adayların ''Başvurunuz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir'' uyarısını mutlaka görmesi gerekiyor.